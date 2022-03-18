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Suya da zam geldi!
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Suya da zam geldi!

Damacana ve pet şişe sularına en az yüzde 20 oranında zam, bugünden itibaren yansıtılmaya başlanıyor.

18 Mart 2022 Cuma 11:42
4498 Okunma
Suya da zam geldi!
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Zamlar karşısında günden güne alım gücü düşen vatandaş, artık damacana ve pet şişe suyu da zamlı alacak.  

Üretici firmalar bir araya gelerek, damacana su fiyatlarına en az yüzde 20 oranında zam yapma kararı aldı.

Böylece ortalama 12 TL'den satılan 19 litrelik damacana suyun fiyatı 15 TL olacak.

Üretici firma ile bayiler arasında satış fiyatları arasında 1-2 TL'lik fark söz konusu olabiliyor.

4 kişilik bir ailenin, bir damacana suyu ancak 3 gün kullanabildiği göz önüne alındığında, aylık olarak asgari 150 lira sadece içme suyuna ayırmak zorunda kalacağı görülüyor. 

Kaynak : My Kibris https://www.mykibris.com/ekonomi/haber/damacana-ve-pet-sise-suya-en-az-yuzde-20-zam-13755?fbclid=IwAR111vc7rn80EPqqLZVaDH7F56eEZ5vfa2BBnRSrninFxuSW7vJR_KHD-58

Son Güncelleme: 18.03.2022 12:44
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