Suya okkalı zam geldi!

Döviz kurlarının özellikle son haftada hızlı yükselişi, büyük çoğunluğu ithalata bağlı olan ülke ekonomisine olumsuz etkisini daha da belirgin halde göstermeye başladı.

Gıdadan, temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan, ev eşyalarına kadar hemen hemen her ürün yurt dışından geliyor.

Ülkeler arası ticaretin genelinde dövizle alışveriş yapılıyor. 100 dolara alınan bir ürün, yine 100 dolara alınıyor fakat Türk lirası karşılığı değişmiş oluyor.

Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklanan bu fark ise, TL ile satılan ürünlerin fiyatlarını otomatik olarak arttırmış oluyor.

Sağlık için hayati önem taşıyan su, artan döviz kurlarından nasibini aldı.

İçme suyuna ortalama yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Zam oranı bölgelere göre azda olsa değişiklik gösterebiliyor.

Lefkoşa'da 8 ila 10 TL arasında satılan 19 litrelik damacana suyu, 13 ile 15 TL fiyat aralığında satılırken, Girne'de ise 10 ile 12 TL arasında satılan aynı damacana, 15 ile 17 TL arasında bir fiyatla satılacak. Fiyatlar, trafik ve uzaklığa bağlı olarak değişebiliyor. Hatta yüksek binalarda fiyat daha da artabiliyor.

Bardak, 0,5, 1,5 ve 5 litrelik sulara da aynı oranda artış yansıyacak.

ZAMMIN NEDENİ PLASTİK...

Su dağıtım firmaları ile görüşüldüğünde ise yetkililer, ''bunun bir zam olmadığını dövizle alındığı için fiyat farkının doğal yansıması'' olduğunu savunuyor.

Bir su markasının yöneticisi MYK Haber'e şu bilgiyi verdi: ''Suyun kendisi dövizle alınmıyor, fakat plastik ambalajı ithal edildiği için dövizle alınıyor. Uzun zamandır fiyatları yükseltmedik. Özellikle son ayda artan döviz kurları, akaryakıta yapılan zam içinden çıkılmaz bir hal aldı. Hem dağıtım maliyetimiz arttı, hem de ham madde fiyatları arttı. Fiyatları yükseltmekten başka çare kalmadı. Ülkede üretim yapan tüm firmalar aynı şekilde yansıttı.''

PAZARTESİ ZAMLI FİYATLAR...

İçme suyuna yapılan zamlı fiyatlar Pazartesi günü itibarıyla tüketiciye satılmaya başlanacak. Ekmekten sonra suya da zam yapılması özellikle dar gelirli aileleri zora sokuyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatlarının düşmesi için bir çalışma başlattıklarını açıklamıştı. Çalışmanın son durumu hakkında bugüne kadar bir bilgi paylaşılmadı...

Kaynak: Mykibris https://www.mykibris.com/ekonomi/haber/suya-okkali-zam-geldi-yuzde-30-8954