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SUYU DA YUMURTA'YI DA ALAMADAN MARKET'TEN GİTTİLER..YAZIK Ki NE YAZIK !!!

Konuk yazar KARAKUŞ'un köşe yazısı...

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:35
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SUYU DA YUMURTA'YI DA ALAMADAN MARKET'TEN GİTTİLER..YAZIK Ki NE YAZIK !!!



5 LİTRE SU 45 TL....

Dün evimin yanında süper marketler zincirinin bir şubesi olan markete gittim. İhtiyacım olan ürünleri almaya başlamıştım. Genç bir arkadaş ile yumurta reyonu önünde duruyoruz. Genç arkadaşımız belli inşaat ustası . Üzeri başı  boya içierisinde, belli ki evine ekmek götürecek ve kim bilir belki de bütün gün açtı.  

Ben 6'lı bir yumurta aldım. Tam geçiyorum, pardon ben 30' lu alacağım ama bu gördüğüm fiyat doğru mu sende bir bak kardeşim dedi. Baktım 78 TL yazıyordu. 

Evet malesef dedim. 

Alamadı o arkadaşımız o yumurtaları ALAMADI. Elinde tuttuğu bir somun ekmekle kasaya doğru ilerledi. İçiniz paramparça oluyor. Ama elinizden bir  şeyde gelmiyor. Alırsın o yumurtaları o genç arkadaş'a ama vereceği tepkiyi kestiremezsin.  Tabi 30 değil de 10 tane alsın diyorsanız evde ki nüfüsü bilemeyiz. 

Daha sonra 2 çocuklu bir annenin bir yandan ekmek alıp, öbür yandan çocukların reyonlardan aldığı cips paketlerinin yerine koyması görülecek manzara değildi. . Bir paket çips 15 lira. Anne 2 adet ekmek , meyve reyonundan 3 domates ve 2 soğan alıp kasa sırasına giriyor . 

Bir aldıklarıma baktım, bir de onların alamadıklarına. Bakmakla mükellef olduğun çocukların yoksa, ve sadece kendiniz için alıyorsanız fiyatına bakmazsınız. Fakat iki , üç ve fazlası nüfuslu aileler için bu fiyatlar ödenemez duruma geldi.  Bu insanlar ailelerini geçindiremez. Bu insanlar insan gibi yaşayamaz. 

Bende kasa sırasına girdim bekliyorum. Önümde genç bir bayan arkadaşımız belli öğrenci elinde sadece 5 LİTRE bir su. Kasadaki arkadaş suyun barkotunu okuttu ve  45 TL. Allahını suyu deriz ya... Kız aynen şunu söyledi. Siz benle dalga mı geçiyorsunuz. 5 litre su nasıl 45 TL.  Alın suyunuz da size kalsın , ekmeğinizde diyerek marketi terk etti. 

Ben bir kez daha sordum suyun fiyatını.  Gerçekten 45 TL mi dedim. Evet dedi  kasadaki arkadaş. Kaldım öyle.  3 gün önce aynı sudan  2 tane aldım tanesi 22 TL idi. Eee yuh dedim ya... Günler içerisinde bu kadar muazzam fiyat artışı neye istinaden oluyor diye sorunca malum cevap geliyor. Biz bilmiyoruz valla. 


Su, ekmek , gıda bunlar insan hayatın'ın idamesi için en gerekli olan temel ihtiyaçlar. Her gün bu temel ihtiyaçlar alınamayacak duruma getiriliyor.  

*Su alamamak ne demek ya? 

*Ekmek alamamak ne demek? 

*Çocuğa istediğini almamak ne demek?

* Su ve yumurta alamadan market'ten çıkmak ne demek?

*Yetersiz bakiye kartları ile marketi terk etmek ne demek?

*Çocukların istediklerini alamadan market'ten gitmek ne demek?

Su , ekmek ve  yumurtayı alamayan halk nasıl yaşayacak? Et ve tavuk.  bunları nasıl alacak? Nasıl hayatlarını aç kalmadan sürdürecekler? Nasıl evlatlarının önüne düzğün doyurucu yemek koyacaklar. Çocuklara yemiş almaktan aciz kaldı halk. Bu nasıl bir yemeyin, içmeyin ölün demektir ya. Bu nasıl bir HIRSIZLIK ve soyugunculuktur?

Marketler el yakmıyor bildiğiniz vatandaşın ocağına incir ağacı dikiyor. Evlat okutmak'ta zorlanan,  doğru dürüst sağlık hizmeti alamayan, aldığı maaş ile  zar zor geçinmeye çalışan bir KKTC halkı var ediliyor.  Bankalar'a olan borçlar gün be gün katlanıyor. Her gün akaryakıt fiyatları ile canınız istediği şekilde oyunuyorsunuz.  


Ey devleti yöneten zatlar. Yoksulaşan , aç kalan, göç etmeyi düşünen her bir birey için baştan ayağa sizler sorumlusunuz.  Bu halkın sizler gibi 50 bin TL yi aşan maaşları yok. Bu halkın devletin sağladığı imkanlar ile yaşamlarını sizler gibi idame etirme olasılıkları yok. Değil devletten ceplerine para koymak, alın teri halklarını , dönüp devlete ödeyen ve evlatları uğruna bunlara katlanan bir KKTC halkı vatandaşı yaratınıız. 

Önce evebeyinlerimiz  öğretir , sonra okulda öğretmenlerimiz anlatır bizlere HIRSIZLIĞIN , HAKSIZLIĞIN çok yanlış, kötü, bir davranış olduğunu.

BELLİ Kİ SİZLERE NE AİLELERİNİZ NEDE ÖĞRETMENLERİNİZ ANLATAMAMIŞ ÇOK SAYIN DEVLET BÜYÜKLERİ...


KARAKUŞ

Son Güncelleme: 31.10.2022 10:37
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