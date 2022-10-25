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“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede

25 Ekim 2022 Salı 17:05
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“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede



Organize ve planlı bir şekilde Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile sonuçlanan suikast davasında Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleşen tahkikat duruşmasında Özel Soruşturma Şube Amiri Ersin Öğretici dinlendi.

Öğretici, “Taammüden (planlı) katillik meselesinde, kamera kayıtlarının tespiti ve toplanması için kurulan ekipte görevlendirildim. Olay yeri çevresinde, olay yeri güzergâhı, özellikle Girne-KKTC'nin muhtelif bölgelerinden kamera kayıtlarını inceledik. Bu kayıtlar şu an huzurda bulunan zanlıların yaya ve araçlı görüntüleri ayrıca maktullerin yaya-araçlı görüntüleri vardır” dedi.

Tanıkların dinlememesi ve emarelerin mahkemeye sunulması için dava yarın devam edecek…

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