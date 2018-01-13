Taban huzursuz olmaya başladı

Erken genel seçimler sonrasında parlamentoda temsiliyet hakkı kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Yeni Doğuş Partisi (YDP) yetkili kurullarının toplanarak olası hükümet formüllerini ele almasına karşın, en fazla milletvekiline sahip parti olan Ulusal Birklik Partisi’nin (UBP) hala toplantı çağrısı yapmaması tabanda ciddi rahatsızlıklara yol açtı.

Diyalog gazetesinden Raif Doğru'nun elde ettiği bilgilere göre; seçimde baraj altı kalan TKP/YG ile MDP yetkili kurullarının dahi toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapmasına karşın UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, seçimden bu yana geçen 5 günlük süre içinde parti meclisini toplantıya çağırmadı. Özgürgün’ün, olası hükümet formülleri hakkında herhangi bir değerlendirme yapmaması da çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi.

Erken kurultay tartışmaları

Seçim sonuçlarına bakarak, en uygun hükümet formülünün HP ile koalisyon olduğuna inanan UBP’liler, bunun gerçekleşebilmesi için Genel Başkanlar Hüseyin Özgürgün ile Kudret Özersay’ın yer almayacağı bir kabine oluşturulmasını tartışmaya başladı.

Seçimlerde en yüksek oyu alan ve ilk sıraya yerleşen Sağlık Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu ile Lefkoşa bölgesinden ikinci sırada çıkan Ersin Tatar’ın isimleri ‘Başbakanlığa aday’ kişiler olarak gösteriliyor.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın dün BRT’deki bir programda, "Sıkıntımız UBP ile değil içindeki bazı şaibeli kişilerledir" diyerek ana hedefinin Özgürgün’le ilgili iddiaların yargıya taşınması olduğunu ima etmesi, UBP’lilerin ‘geniş tabanlı’ bir koalisyon konusunda umutlanmasına yol açtı.

Diyalog’a konuşan UBP’nin önemli isimlerinden biri; olağanüstü kurultayın da üyeler arasında tartışıldığını belirterek, Nisan ayında genel başkanlık için seçime gidilebileceğini söyledi. Genel Başkanlık seçimine gidilmesi halinde Dr.Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar’ın yanı sıra Sunat Atun’un, Özgürgün’e karşı aday olabileceği iddia edildi.