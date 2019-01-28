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Tabanca değil çakmakmış

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:05
Tabanca değil çakmakmış

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(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde kavgaya karışan ve tasarufunda tabanca olduğu ileri sürülen zanlıların tasarruflarındaki aletin silah şeklinde bir çakmak olduğu anlaşıldı.

Poliste tutuklu bulunan zanlı Dursun Ali Sevindik ve çakmak silahı saklaması için yardım ettiği söylenen zanlılar Nargiza Sultanova ve Gozel Hudargenova aleyhilerine dava okunarak, serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde Lefkoşa'da sakin Zanlı Dursun Ali Sevindik’in  kavga ettiği bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca sanılan çakmağı, tasarruf edip taşıdıktan sonra olay yerinden ayrılıp saklaması için Lefkoşa'da sakin kız arkadaşi olan zanlı Nargiza Sultanova ve onun kızı olan zanlı  Gozel Hudargenova'ya vermesiyle gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Ali Sevindik
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