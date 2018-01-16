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Tabanca soruşturması tamamlandı

Hafta sonu tasarrufunda bir adet kuru sıkı tabanca ve 66 adet canlı kuru sıkı tabanca mermisi ile yakalanan Ekrem Alaçam aleyhindeki soruşturma tamamlandı

16 Ocak 2018 Salı 09:45
Tabanca soruşturması tamamlandı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lapta’da, tasarrufunda bir adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca ve 66 adet canlı kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilen Ekrem Alaçam, tutukluluk süresinin ardından dün yeniden mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Öte yandan Zanlı Ekrem Alaçam, tutukluluk süresinde söz konusu kuru sıkı tabanca ve mermileri Lapta’da deniz kenarında balık avlarken bulduğunu iddia etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı iki kişinin lehinde 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL’lik nakit teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Araç lastiğine saklamıştı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Dilara İldem’i tanık olarak dinletti.

İldem, zanlı Ekrem Alaçam’ın “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarruf ve Taşıma” suçlarından tutuklandığını dile getirdi.

Polis çavuşu Dilara İldem, zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, aracın yedek lastik bölümüne gizlenmiş bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ile 66 adet canlı kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini ifade etti.

Soruşturma tamamlandı

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Dilara İldem, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

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