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Tabancayı başına dayadı tehdit etti

Girne’de özel izin koşullarına aykırı ateşli silah taşımak, şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.

17 Mayıs 2022 Salı 17:03
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Tabancayı başına dayadı tehdit etti

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de faaliyet restoran içerisinde, 16.05.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, D.V.(E-55), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çalışanı C.B.’nin yüzüne tokat vurmak suretiyle darp edip, tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabancasını başına dayayıp özel izin koşullarına aykırı ateşli silah taşımış ve adı edileni darp edip şiddet tehdidinde bulundu.

Akabinde olayı gören ve yine aynı yerde çalışan C.T.S.’ye de küfür edip adı edilenin boyun kısmına yumruk vurmak suretiyle darp etti. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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