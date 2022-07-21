Tabancayı korunmak maksadıyla almış!

Zanlı bugün 21.07.22 tarihinde “kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve taşıma” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Raif Safa’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir ihbar doğrultusunda 20.07.22 tarihinde saat 11.40 – 12.30 saatleri arasında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada ikametgahın merdiven boşluğunda siyah renk 9 mm çapında bir adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirten tanık, yapılan soruşturmada bahse konu tabancayı Temmuz 22 ay’ ı içerisinde kendisini korumak maksadıyla Gazimağusa’ da Aşıklar tepesi diye bilinen yerde tanımadığı bir şahıstan 60 bin T.L karşılığı satın aldığı yönünde zanlının itirafta bulunduğunu ve polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna dikkat çeken tanık, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Kaynak.MHA

