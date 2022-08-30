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Tabancayı şiltenin altına saklamış!

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Ağustos 2022 Salı 13:33
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Tabancayı şiltenin altına saklamış!


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı İ.F'nin Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29.08. 2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Lefkoşa’da sakin İ.F'nin (E- 43) sorumluluğunda bulunan Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada konu işyerinin yatakhanesi içerisinde İ.F'nin yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında 1 adet siyah renk seri numarası tespit edilemeyen Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyetteki şarjörü, şarjör içerisinde 8 adet 9mm. Çapında mermiler bulunup emare olarak zaptedilmiş olup adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tabancaya balistik inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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