Tabipler alarmda!

Artan iş yükü sebebiyle sağlık çalışanlarının bulaş riskinin de ciddi şekilde arttığını açıklayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Pandemi ekibinin ivedilikle güçlendirilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Son bir haftalık surveyans verileri incelendiğinde ülkenin birçok bölgesinin kırmızı renk kategorisine geçtiği görülmektedir. Bu, ülkenin alarm verdiği anlamını da taşımaktadır. Mevcut düzende vaka sayılarındaki kontrolsüz artış hızla devam etmektedir. Yaşanan süreç sürpriz değildir. Ülkedeki denetim zaafiyeti, bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmaması, bilimsel zeminden uzak olarak alınan kararlar yaşanan süreci daha da zorlaştırmaktadır. Gelinen nokta endişe vericidir.

Hastanede yatan hasta sayısı artarken aynı zamanda yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artmıştır. Bunun böyle devam etmesi durumunda can kayıplarında artış yaşanması kaçınılmazdır.

Geldiğimiz aşamada, topluma uygulanan aşı sayısına ivme kazandırmak ne kadar elzemse aynı şekilde toplumsal ve bireysel korunma, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini uygulamak da elzemdir. Vaka sayısının hızla arttığı bu dönemde; kapalı ve toplu alanlarda mümkün olduğunca bulunmamak gerekmektedir. Eğer kapalı veya toplu alana girmek zorunda iseniz maske kullanımına, el hijyenine ve fiziki mesafe kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Pandemiyle mücadele kapsamında toplumsal ve bireysel tedbirlere uyumun artırılması için yeterli düzenleme ve etkin denetim şarttır. Gelinen noktada istatistiki verilere bakıldığında bazı tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğu ve denetimin ciddi şekilde artırılması ve uygulanması gerektiği aşikardır.

Bunun yanında artan vaka sayısı nedeniyle pandemide çalışan sağlık çalışanlarının iş yükü ciddi şekilde artmıştır. Artan iş yükü sebebiyle sağlık çalışanlarının bulaş riski de ciddi şekilde artmıştır. Pandemi ekibinin ivedilikle güçlendirilmesi şarttır. Aksi takdirde sistem çökecektir.