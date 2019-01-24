Tabipler Birliği, antibiyotik direncine karşı bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımına doktor kontrolünde başlanması ve sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, yaptığı yazılı açıklamada, güncel verilerin Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini gösterdiğini kaydetti.

Antibiyotik direncine karşı bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Vudalı, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Antibiyotik Direnci”ni 2019 yılında dünyanın karşılaşacağı 10 büyük problemin olarak belirlediğini ifade etti.

Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin antibiyotiklerin akılcı kullanılması olduğunu vurgulayan Vudalı, toplum içerisinde veya hastanelerde gereksiz antibiyotik kullanımının mikropların direnç geliştirmeleri için en önemli sebep olduğuna dikkat çekti.

ÖNERİLER

Vudalı şu önerilerde de bulundu:

“Bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımına doktor kontrolünde başlanmalı. Sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılmalı. Antibiyotikler zamanından önce bırakılmamalıdır. Arta kalan antibiyotikleri saklamayın. Başka bir hastalık veya benzer bir hastalık için kullanmayınız. Doktorunuzun antibiyotik yazması için baskı yapmayınız.”