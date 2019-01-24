Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Tabipler Birliği, antibiyotik direncine karşı bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda uyardı

24 Ocak 2019 Perşembe 17:35
Tabipler Birliği, antibiyotik direncine karşı bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımına doktor kontrolünde başlanması ve sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, yaptığı yazılı açıklamada, güncel verilerin Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini gösterdiğini kaydetti.

Antibiyotik direncine karşı bilinçli ve  akılcı antibiyotik kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Vudalı, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Antibiyotik Direnci”ni 2019 yılında dünyanın karşılaşacağı 10 büyük problemin  olarak belirlediğini ifade etti.

banner41
Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin antibiyotiklerin akılcı kullanılması olduğunu vurgulayan Vudalı, toplum içerisinde veya hastanelerde gereksiz antibiyotik kullanımının mikropların direnç geliştirmeleri için en önemli sebep olduğuna dikkat çekti.

ÖNERİLER

Vudalı şu önerilerde de bulundu:

“Bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımına doktor kontrolünde başlanmalı. Sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılmalı. Antibiyotikler zamanından önce bırakılmamalıdır. Arta kalan antibiyotikleri saklamayın. Başka bir hastalık veya benzer bir hastalık için kullanmayınız. Doktorunuzun antibiyotik yazması için baskı yapmayınız.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tabipler BirliğiAntibiyotikSağlıkHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf Kredileri Halk Bankası Üzerinden Verilmeye Başlandı
Esnaf Kredileri Halk Bankası Üzerinden Verilmeye Başlandı
AB'den Kıbrıs Türk toplumuna 21 milyon Euro hibe
AB'den Kıbrıs Türk toplumuna 21 milyon Euro hibe
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim