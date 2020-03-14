Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, dün akşam hükümetin aldığı ek tedbirlerin ardından bugün kendi aralarında görüştüklerini belirtti.

Şu ana kadar alınan kararların, korunma ve sağlık kontrolü anlamında bir ilerleme olarak söylenebileceğini belirten Gürkut, ancak önümüzdeki 14 günde sokağa çıkmanın en asgari düzeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların sadece en acil durumlar için dışarıya çıkmaları gerektiğine dikkat çeken Gürkut, bu anlamda bakanlar kurulunun tekrar değerlendireceğini söyledi.

Şu an da bakanlar kurulunun devam ettiğini söyleyen Gürkut, kendisinin de başbakanlığa toplantıya çağrıldığını ifade etti.

Birkaç saat sonra başbakanlığa görüşmeye gideceğini söyleyen Gürkut, “Umuyorum izah ederiz de daha sıkı tedbir alırlar” dedi.