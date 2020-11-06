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TABİPLER BİRLİĞİ GENEL KURULU YARIN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 23. Genel Kurulu yarın saat 14.00’te pandemi tedbirlerine uygun olarak Lefkoşa’da Elysium Salonu’nda yapılacak.

06 Kasım 2020 Cuma 13:18
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TABİPLER BİRLİĞİ GENEL KURULU YARIN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 23. Genel Kurulu yarın  saat 14.00’te pandemi tedbirlerine uygun olarak Lefkoşa’da Elysium Salonu’nda yapılacak.
Tabipler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2020 dönemi faaliyetlerinin ve mali raporunun da onaylanacağı genel kurulda 2020-2022 dönemi için Birlik başkanı, yönetim kurulu, onur kurulu ve denetleme kurulu da üyelerin oyları ile belirlenecek. 
KTTB Yasasına göre her 2 yılda bir ekim ayının ikinci yarısında yapılması gereken genel kurul bu yıl, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin toplantı yapma yasağı nedeni ile ertelenmiş ve 24 Ekim’de KTTB’ye bağlı Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın genel kurullarının yapılmasının ardından 7 Kasım’da yapılması kararlaştırılmıştı.
Pandemi tedbirlerine uygun olarak mesafe kurallarının uygulanabilmesi için Lefkoşa’da Elysium Salonu’nda yapılacak genel kurulda katılımcıların maske takması zorunlu olacak, el hijyeninin sağlanmasına dikkat edilecek, ikram yapılmayacak ve genel kurula hitaplar belirli bir süre ile kısıtlı olacak.

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