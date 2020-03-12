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Tabipler Birliği: İki doktorumuz evlerinde izolasyonda

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği iki doktorun COVID 19 enfeksiyonu geçirdiğine dair haberleri yalanlayarak sonuçlarının NEGATİF çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini açıkladı.

12 Mart 2020 Perşembe 15:21
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Tabipler Birliği: İki doktorumuz evlerinde izolasyonda

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği iki doktorun COVID 19 enfeksiyonu geçirdiğine dair haberleri yalanlayarak sonuçlarının NEGATİF çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini açıkladı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Son günlerde çeşitli gazete ve sosyal medya ortamlarında haber yapılan 2 hekimin yurtdışına gidip döndüğü ve COVID 19 enfeksiyonu geçirdiklerine dair haberlerin olayın gerçeğini yansıtmamaktadır. Söz konusu hekimlerin yurtdışından döndükten sonra Sağlık Bakanlığı’na ulaşarak COVID 19 tetkiklerini yaptırdıklarını ve sonuçlarının NEGATİF çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini görülen lüzum üzerine duyururuz.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Tabipler BirliğiCOVID 19
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