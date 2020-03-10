Tabipler Birliği’nden Koronavirüs açıklaması

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan Sabahın Haberleri’ne bağlanarak, Koronavirüs ile ilgili belirtisi olmasa bile virüs taşınabileceğini söyleyerek, Bakanlığın açıklamasını beklediklerini, ama bu vaka ile sınırlı kalmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kuzey Kıbrıs’ta görülen ilk Koronavirüs vakası ile ilgili, hastalık görülen kişinin toplumun diğer kesimi ile temasının kesilmesi gerektiğini, temas edilenlerin ise 2 ile 14 gün arasında izlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili Canan Onurer’in sunduğu Sabahın Haberleri’ne bağlanan Özlem Gürkut, vaka ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasını beklediklerini, ama bu vaka ile sınırlı kalmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.