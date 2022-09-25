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Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl oldu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl oldu.

25 Eylül 2022 Pazar 16:14
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Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl oldu



Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 10. Olağan Gelen Kurulu dün yapıldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, genel kurulun divan başkanlığını Dr. Figen Gülen İnce, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Kemal Kararlı yaptı. Genel Kurul 55 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Ömer Taşargöl oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

“Yönetim Kurulu: Dr. Erol Barçın, Dr. Sinem Şığıt İkiz, Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, Dr. Leman Havuzsalim, Dr. Faika Deniz, Dr. Ergün Ökçün.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Dr. Kamuran Arıkbuka, Dr. Zeynep Taşargöl, Dr. Fatma Deniz.

Denetleme Kurulu Üyeleri: Dr. Güzin Zekican, Dr. Yonca Morris, Dr. Gülsen Bozkurt.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Dr. Figen Gülen İnce, Dr. Minel Özen, Dr. Kayhan Erbilen.”

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