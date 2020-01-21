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Tabipler Odası, gıda güvenliği ile ilgili etkinlik düzenleyecek

21 Ocak 2020 Salı 16:26
Tabipler Odası, gıda güvenliği ile ilgili etkinlik düzenleyecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulu gıda güvenliğine dikkat çekmek üzere “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz? ” etkinliği düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Perşembe günü, 12.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonunda olacak.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yapacağı sunumunda “Halk Sağlığı Penceresinden Gıda Güvenliği,” Gıda Mühendisi Ülfet Bicen’in sunumunda “KKTC’deki Tüketim Maddelerinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Tarafından Değerlendirilmesi ve Tüketiciye Öneriler” konuları ele alınacak.
Konferans halka açık olacak.

DB/TAK

Anahtar Kelimeler:
Tabipler Odası
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