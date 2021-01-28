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TABİPLER ODASI: “SAĞLIKTA KRİTİK EŞİK AŞILMAK ÜZERE”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), artan Covid-19 hasta sayısı, temaslı sayısı ve ağır gidişli hastalık nedeniyle kritik eşikte olunduğunu bildirerek, “Sağlıkta kritik eşik aşılmak üzere” uyarısında bulundu. Oda, “tam kapanma” gerektiği görüşünü belirtti.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:49
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TABİPLER ODASI: “SAĞLIKTA KRİTİK EŞİK AŞILMAK ÜZERE”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), artan Covid-19 hasta sayısı, temaslı sayısı ve ağır gidişli hastalık nedeniyle kritik eşikte olunduğunu bildirerek, “Sağlıkta kritik eşik aşılmak üzere” uyarısında bulundu. Oda, “tam kapanma” gerektiği görüşünü belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde yoğun bakım ve pandemi servislerinde aşırı yüklenme/çökme söz konusudur” denilerek, aşılanma ve toplum bağışıklığının zaman gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çekildi.

Bu nedenle hızlı aşılanma uygulanması ve toplum bağışıklığı sağlanana kadar daha etkin pandemi kontrolü önlemleri alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Kısmi kapanmanın başarılı olmayacağı aşikardır” ifadeleri kullanıldı.

Yeni açılan Pandemi Merkezi’ne doktor, hemşire, ara eleman, güvenlik görevlisi desteği gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pandemi hekimlerinin ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin öneri ve yönlendirmesi esas alınmalı ve ‘tam kapanma’ gereğinden ekonomik gerekçeler gösterilerek kaçınılmamalıdır.”

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