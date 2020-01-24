Tabiplerden Koronavirüs açıklaması:Sadece destek tedavisi yapılabiliyor

Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu virüsün de aynı şekilde, yani hava yoluyla bulaştığını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, KTTB’nin ülkede de yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için Sağlık Bakanlığı ve ilgililerle çalışmalara katıldıklarını, görüş ve önerilerini ilettikleri belirtildi.

Koronavirüs 2019-NCOV Nedir?

Koronavirüs 2019-nCoV’un, büyük bir virüs ailesinden geldiğine işaret edilen açıklamada, “Bu virüs ailesinde nezle, SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 Aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir” ifadelerine yer veridi.

DSÖ Koronavirüsün görüldüğü toplumlarda hastalık bulaşmaması ile ilgili önerileri:

DSÖ’NÜN önerileri şöyle:

“Ellerin alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması. Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması. Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması. Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin derhal geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması. Bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması. Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi.”

HANGİ HAYVANDAN KAYNAKLANIYOR?

Koronavirüs 2019-nCoV’un balık pazarında ortaya çıkmış olabileceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, SARS virüsünün doğal konağının yarasalar, MERS virüsününkinin ise develer olabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Açıklamada Koronavirüs belirtileri “Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı” şeklinde sıralandı.

Açıklamada, DSÖ’nün 23 Ocak tarihli son açıklamasına göre Çin’de 571, Japonya’da 1, Tayland’da 4, Kuzey Kore’de 1 ve ABD’de 1 vaka olduğuna dikkat çekildi.

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanlığının virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladığına işaret edilen açıklamada, Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüsün, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 3,4’ünün hayatını kaybettiğini, ancak kesin veriler için bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

(BRT/TAK)