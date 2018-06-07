Tabipleri Birliği, Dr. Kaya Bekiroğlu'nu anacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, merhum Dr. Kaya Bekiroğlu için yarın anma gecesi düzenliyor.

Birliğin kuruluşunda büyük katkıları olan ve hem birliğin hem de Hekimler Birliği’nin eski başkanlarından olan Dr. Kaya Bekiroğlu için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonunda düzenlenecek anma gecesi, saat 19.00’da başlayacak.

Birlikten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda yer alacak Dr. Kaya Bekiroğlu anma gecesine ilgi duyan herkes davet edildi.

Kurucu Meclis üyeliği de yapan, ülkenin tanınmış cerrahlarından 81 yaşındaki Dr. Kaya Bekiroğlu, 13 Mart’ta hayatını kaybetmişti.