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Tabipleri Birliği’nin 66. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

Tabipleri Birliği’nin 66’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 17:53
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Tabipleri Birliği’nin 66. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB), 66’ncı kuruluş yıl dönümü Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 9 Aralık 1956 yılında 20 Kıbrıs Türk hekimi ile “Kıbrıs Türk Hekimler Birliği” olarak kurulan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 66’ncı yılı resepsiyonu Black Duo resitali ile başlayıp, Gizem Akbil ft Caravan Blue konseri ile devam etti.

Resepsiyona, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, KTTB’ye emek veren eski başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile hekimler katıldı.

ÖZANT

KTTB Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant resepsiyonda yaptığı konuşmada, 1956 yılında 20 kişi ile kurulan birliğin bugün, 1300’e yakın hekimin temsiliyetiyle güçlenip, yoluna devam ettiğini belirtti.

Birliğin kuruluşundan itibaren öncü, saygın, toplumsal olaylara hassasiyet gösteren bir meslek örgütü olma özelliğini koruduğunu ifade eden Özant, KTTB’nin, hekim hakları ile hasta hakları dengesini korumaya özen gösteren, ülkedeki sağlık sistemine olumlu katkılar koyan güçlü bir birlik haline geldiğini kaydetti.

Ahmet Özant, ülke yönetiminde görev alan hükümetlerin ve halk adına vekalet alıp Meclis’te çalışan milletvekillerinin de, ülke ve toplum menfaatlerini ön planda tutarak, görevlerini ifa etmesi gerektiğini belirtti.

Özant, gençlerin, çocukların geleceğini ipotek altına alacak, demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayacak, insan hakları ve değerlerini hiçe sayacak çalışmalardan ve dayatmalardan uzak durulmasını temenni etti.

“ŞEHİR HASTANESİ DEĞİL DEVLET HASTANESİ MODELİ TERCİH EDİLMELİ”

Yeni yapılması düşünülen Lefkoşa Hastanesi’nde şehir hastanesi değil, devlet hastanesi modelinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Özant, bunun ülkenin mimar ve mühendisleri tarafından yapılmasının elzem olduğunu kaydetti. Başkan Özant, KTTB’nin, teknik ve ihtiyaçların planlanması aşamasında destek vermeye hazır olduğunu da belirtti.

Sağlık sisteminin, sistemsizlik içinde boğuştuğunu, bundan hem hastaların hem de hekimlerin mağdur olduğunu savunan Ahmet Özant, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelikli olduğu basamak sistemine geçişin ivedilikle sağlanması gerektiğini söyledi.

KTTB Başkanı Özant, birliğin, daha iyi bir sağlık sistemi kurmak için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
TabiplerbirliğiResepsiyon
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