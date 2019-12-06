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Taciz zanlısı cezaevine gönderildi!

06 Aralık 2019 Cuma 12:17
Taciz zanlısı cezaevine gönderildi!

Girne’de 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Süner bir ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Ne Olmuştu?

Ahmet Süner'in Girne’de bir börekçide 15 yaşındaki kıza, montunu çıkar, burası sıcak, öp beni, akşam eve gidip içki içelim diyerek sözlü şekilde taciz ettikten sonra, işyerinin tuvaletine giden kızın yanına gidip zorla kalçasına ve cinsel organına dokunarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Öğretmenine Anlatınca Ortaya Çıktı

Polis, söz konusu kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını, böylece olayın kendilerine bildirildiğini ifade ederek, zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
TacizHaber
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