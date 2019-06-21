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Tacizciler cezaevine gönderildi

21 Haziran 2019 Cuma 20:24
Tacizciler cezaevine gönderildi

Girne’de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddia edilen kızın annesi A.A ile erkek arkadaşı H.D dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların 2017 ile 2018 yılları arasında meydana gelen cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

16 yaşındaki müştekinin polise gelerek şikâyetçi olduğunu açıklayan polis memuru, genç kızın şikâyetinde 2017 yılı Haziran ayında Çatalköy’de annesi ile erkek arkadaşı ile aynı yatakta, annesinin gözleri önünde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediğini anlattı.

Polis, genç kızın 2018 yılı Eylül ayında da tacize uğradığını anlattığını, annesinin de bulunduğu bir ortamda kendisi ile dans eden H.D.’nin cinsel tacizde bulunduğunu söylediğini aktardı.

Polis, genç kızın ayrıca annesinin evde olmadığı birçok zamanlarda ise yine H.D.nin kendisine cinsel tacizde bulunduğuna ve kendisine cep telefonundan erotik fotoğraflar gösterdiğine dair şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlıların 6 gündür poliste tutulduğunu kaydeden polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 1 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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