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Taçoy: “117 şikayet geldi, 13 ceza yazıldı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın konuğu oldu ve merak edilen soruları yanıtladı.

19 Mart 2020 Perşembe 17:00
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Taçoy: “117 şikayet geldi, 13 ceza yazıldı”

Cuma ve Cumartesi günleri İngiltere’den gelecek olan uçaklarla ilgili konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “İngiliz hükümetinin izin verip vermeyeceği konusunda bazı noktalar var. Ama biz bu konuda rahatız. Bu insanların buraya geleceğini biliyoruz. Benim kızım hariç” dedi.  

İçinde bulunduğumuz dönemde ‘fırsatçılara’ fırsat vermeyeceklerini belirten Taçoy, bu konuda başka tedbirlerin de alınabileceğini söyledi. 16 Mart, 17 Mart ve 18 Mart’ta şikayet telefonuna 117 şikayet yapıldığını kaydeden Taçoy, “76’sına denetim yapıldı, 13 ceza yazıldı ve 33 de soruşturma oldu” dedi.

Yeni bir ihbar daha aldığını dile getiren Taçoy, “3 liralık temizlik malzemesini 10 liraya satan yerler olduğuna yönelik şikayet aldım. Fırsatçılara göz açtırma niyetimiz yok” dedi.

Halka çağrıda bulunan Taçoy, 24 saat içerisinde fiyatı aşırı değişen bir ürün gördükleri zaman hemen kendilerine haber verilmesini istedi. “24 saat iş başındayız. Mutlaka biz gideriz ve denetleriz. Varsa bir suç, cezasını hiç çekinmeden keseriz” diyen Taçoy, bu dönemde disiplinin en üst safta tutulması gerektiğini kaydetti.

“BÜTÜN SEKTÖRLERİ DİKKATE ALIYORUZ”

Kendi bakanlığına bağlı olarak çalışan gerek ticaret dairesi, gerek Kıb-Tek çalışanları, gerçekse serbest limanda çalışanlara teşekkür eden Taçoy, görevlerini layığıyla yaptıklarına işaret etti.

Ekonomi konusunda da konuşan Taçoy, “Faizlerin dondurulması için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Biz bunun çalışmasını da yaptık. Hayatın devam edebilmesi için belli bir miktar paranın ayrılması çalışmasını da bitirdik. Şimdi, şu anda merkez bankasında çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Emlak sektörüyle ilgili sıkıntıları da konuştuklarını söyleyen Taçoy, hergün yoğun bir biçimde tüm sektörlerle ilgili toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Hiç kimsenin endişesi olmasın” diyen Taçoy, bütün sektörleri dikkate aldıklarını vurguladı. Taçoy, ellerinden geldiğince her şeyle ilgilendiklerini de belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyEkonomi Ve Enerji Bakanı
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ISCI 2020-03-19 18:38:14

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