Taçoy: 6 bina tamamlanma aşamasında

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı çatısı altında birçok projenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve çok yakın bir sürede hayata geçeceğini kaydeden Taçoy, “Lapta Huzur Evi ihalesi Müteahhitler Birliği tarafından yapıldı ve tamamlandı. 15 Kasım’a kadar temel atma törenini yapmak istiyoruz. 180 günde karkas binanın tamamlanmasını istiyoruz. Müteahhitler birliği bu yatırımı KKTC adına yapıyor” dedi.

Taçoy, “Aile danışman merkezimiz Surlariçi’nde TMT binası olarak bilinen yerdir ve sosyal hizmetler dairesine veridi. Bu bina ise sanayi odası tarafından yapılıyor. Öte yandan Çocuk Sevgi E,vi eski Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında 2 gece kulübü vardı. Bu binalar Vakıflar İdaresi tarafından sosyal hizmetlere verildi. Çağlayandaki çocuk yuvasını oraya götürmek adına bir çalışma başlatıldı ve bu projeyi Çağıner Vakfı üstlendi. Tüm binaların tadil ve tamiratını üstlendiler. Orası çocuklarımız için yatılı bir merkez hâkline gelecek. Önümüzdeki yıl çalışmaların bitmesini bekliyoruz” dedi.

Taçoy, “Engelsiz yaşam evinin çalışmaları tamamlandı. Yasası da hazır. Orasının 1 Ocak’ta açılmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yeni tadilatlar yaptırıyoruz ve fizik tedavi merkezi için de yeni yerleri yaratma adına Kaner grubu ile yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Taçoy, “Özel sektörün katkıları ile bu işlerin yapılmasında adımlar attık. 2 yeni projemiz daha var. Yeniceköy’de ıslah evi, Yenierenköy’de ise engelsiz yaşam evi ve aile yaşam merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Mağusa’da Döveç Construction yardımı ile Çocuk izlem odaları kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Taçoy Bakanlık olarak çalışmalarının artarak devam edeceğinin kaydederek, “Bunların üzerine ek olarak sayılacak çok şey var ama 6 adet bina tamamlanma aşamasındadır. Bu binalarda uzman kişilerin olması için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Buraların özerk bir yapıyla kurulması ve orada çalışan insanın da çok daha iyi çalışması konusunda ortam yaratmakta çok önemlidir. Bu tür çalışmalarımızı da halkımıza anlatarak yerine getireceğiz. Bina yapmak marifet değildir. Önemli olan o binaları halkımızın hizmetine sunmaktır. Önümüzdeki hafta tüm bunların tanıtımlarını yapmaya başlayacağız” dedi.