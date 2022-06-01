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Taçoy: AB söyleyince norm, Türkiye söyleyince talep diyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “AB söyleyince norm, Türkiye söyleyince talep diyorlar. Türkiye ile imzalanan protokollerde, Türkiye bizim istediklerimizi yazıyor." dedi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 20:34
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Taçoy: AB söyleyince norm, Türkiye söyleyince talep diyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Taçoy, devlet için yapılmak istenen çalışmaları eleştirmenin doğal olduğunu belirterek, “Bazı çevreler yalan üzerine propaganda yürütüyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na işaret eden Taçoy, “AB söyleyince norm, Türkiye söyleyince talep diyorlar. Türkiye ile imzalanan protokollerde, Türkiye bizim istediklerimizi yazıyor. Emekli yaşı 65 olacakmış. Emekliden vergi alınacakmış. Şu an için bu böyle bir şey yok. Açıkca söyleyim bence olmalı” ifadelerini kullandı.

ANASTASİADİS’İN YENİ MEKTUBUNU

Ülkedeki ekonomik sorunlar üzerinden, yeni bir durumun oluşmakta olduğuna da işaret eden Taçoy, Annan Planı hemen öncesi dönemin hazırlanmaya çalışıldığını belirtti.

Taçoy, Türkiye’deki seçimler öncesinde, uluslararası çalışmayla, Kıbrıs için yeni bir plan hazırlanmaya başlandığını, Anastasiadis’in yeni mektubunu ve bu mektup üzerinden bazı görüşmeleri iyi okumak gerektiğini kaydetti.

“ÖZERSAY’IN İSTİFASI KABUL EDİLMELİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasının kabul edilmesi gerektiğini, istifanın tek taraflı müessese olduğunu sözlerine ekledi.

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