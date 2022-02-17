Taçoy ailesinin yaslı günü...

UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un babası, Yusuf Taçoy hayatını kaybetti.
Hasan Taçoy kaybını sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:
Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…
Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…
Kısacası babam…
Terzi Yusuf…
YUSUF TAÇOY..
Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.
Acım, ailece acımız büyük.
Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.
Hepimizin başı sağolsun.
Anısı rehberim olmaya devam edecek.
Cenazemiz yarın, İsmail Safa Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecektir.
Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur.