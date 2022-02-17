Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...

Taçoy ailesinin yaslı günü...

UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un babası, Yusuf Taçoy hayatını kaybetti.

17 Şubat 2022 Perşembe 21:45
0 Okunma
Taçoy ailesinin yaslı günü...
banner108

UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un babası, Yusuf Taçoy hayatını kaybetti. 

Hasan Taçoy kaybını sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…

Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…

Kısacası babam…

Terzi Yusuf…

YUSUF TAÇOY..

Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.

Acım, ailece acımız büyük.

Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.

Hepimizin başı sağolsun.

Anısı rehberim olmaya devam edecek.

Cenazemiz yarın, İsmail Safa Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecektir.

Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikte yeni dönem…
Elektrikte yeni dönem…
Güney'de 2 bin 200 kişinin testi pozitif çıktı
Güney'de 2 bin 200 kişinin testi pozitif çıktı
Girne'de korkutan kaza!
Girne'de korkutan kaza!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim