Taçoy: "Akıllarını başlarına alsınlar"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların KKTC bayrağı yakması ile ilgili olarak, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e buradan çağrı yapıyor ve uyarıyorum; Akıllarını başlarına alsınlar. Kıbrıs’ta yaratacakları gerginliklerin altında kalırlar” dedi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, ‘Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türk Halkı’nın kurduğu devletin en değerli sembolü olan bayrağa karşı yapılan hareketi kabul edilemez’ olarak değerlendiren Taçoy, “Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’deki önemini sizlere anlatmama gerek yok. Ancak, konularımıza geçmeden önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşanan son olaylara değinmek istiyorum. Bizler, 15 Kasım’da Kıbrıs Türk Halkı olarak kurduğumuz devletimizin 36’ıncı kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ile kutladık. Ancak Rumlar, halkların en değerli sembolü olan bayrağımıza yönelik çirkin bir saldırıda bulundu. Rum tarafında, Türklere karşı ırkçı eylem ve provakosyonlarıyla bilinen ELAM, 15 Kasım’da Ada’nın Güney’inde KKTC bayrağını yaktı. Bu asla kabul edilecek bir durum değildir” dedi.

Bayrak olayını duyduktan sonra süreci yakından takip ettiklerini anlatan Taçoy, “Başbakanımız, Başbakan Yardımcımız olayla ilgili net ve sert şekilde açıklamalar yaptı. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki; KKTC bayrağı göklerde dalgalanmaya devam edecek. O bayrağı oradan indirmeye çalışanlar ve saygısızlık yapanlar da mutlaka gereken cevabı alacaktır. Üzülerek görüyoruz ki, Rum yönetimi bayrak yakma olayından sonra sessizliğe bürünmüştür. ELAM, bizim için bir terör örgütüdür. Ama Rumların Meclisi’nde bir siyasi parti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e buradan çağrı yapıyor ve uyarıyorum; Akıllarını başlarına alsınlar. Kıbrıs’ta yaratacakları gerginliklerin altında kalırlar” diye konuştu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Değişen dünya düzeni ve Doğu Akdeniz’de mavi savaşlar’ başlıklı konferansta konuşan Taçoy, “Bu noktada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Rum Politis gazetesi çarpıcı bir haber yayınladı. Rumlarda her eve bir silah düştüğüne dikkat çekildi. Rumlar dünyanın en çok silah taşıyan insanları olarak öne çıkıyor. Politis’in ELAM eylemi sonrasında böyle bir haberi yayınlaması manidardır. Kıbrıslı Rumlar, durmadan silahlanırken, ‘barış görüşmeleri’ adı altında bizlere Türkiye’nin garantisinden garantörlüğünden vazgeç çağrıları yapılmaktadır. Bu ikiyüzlü tutumu bir kez daha buradan kınamak istiyorum. Kıbrıslı Türklerin geçmişinde nasıl Türkiyem varsa, geleceğinde de Türkiyem olacak.”

Güney Kıbrıs’ta yaşananlara bakıldığında Türkiye’nin Ada’daki varlığının daha da önemli hale geldiğine vurgu yapan Taçoy şunları söyledi; “Türk askeri bu Ada’da ilelebet varolacak. Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyecek. Bakın sizlere son çıkan anketten örnek vermek istiyorum. Azınlık bir grunun sesi çok çıkıyor diye onlara inanmayın. Kıbrıslı Türklerin yüzde 90’a yakını hem Türkiye’nin garantörlüğüne hem de Ada’da Türk askerinin kalmasına evet diyor. Bunlar olmazsa çözüme evet demem diyor. Bu değişmez bir tarihi gerçektir. Eklemek gerekirse; Türkiyemiz olduğu için ırkçı Rumlar, sadece Güney Kıbrıs’ta eylemler yapabilmektedir.”

Doğu Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili de açıklamalar yapan Taçoy, “Bizler hep, Doğu Akdeniz barış denizi olsun istedik. Bu yönde adımlarımızı attık. Paylaşımdan, adil yaklaşımdan hareket ettik. Ama Rum komşularımız bunu yapmadı. Doğalgaz aramalarında tek taraflı olarak adımlar attılar. Kıbrıslı Rumların, uluslararası aktörleri de yanına alarak attıkları adımları yakından takip ediyoruz. Bizler de bunun karşısında duracak değildik. Durmadık da. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz Doğu Akdeniz’de yerini aldı. Şimdi de Fatih gemimiz gerekli araştırmaları yapacak. Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da doğalgaz varsa, bulacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Uluslararası şirketler de, bu süreçte dikkatli davranmak zorunda. Rumların oyunlarına gelerek, atacakları adımlar kendilerine pahalıya patlar, patlayacaktır da. Kimse, bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp edemeyecek. Bunu göze almasınlar, bedeli ağır olur” şeklinde konuştu.

“Türkiye ile Rusya arasındaki Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi alım terminali projesini çok önemsiyorum. Bu projenin Kıbrıs’a da bir ışık olduğunu düşünüyorum” diyen Taçoy, “Türkiye’den Kıbrıs’a gelecek elektrik bu açıdan önemlidir. Doğu Akdeniz’de bulacağımız doğalgazın da, KKTC üzerinden Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya ulaştırılması uzak ihtimal değildir. Kuzey Kıbrıs, gelecekte önemli bir enerji koridoru haline gelecektir. Bizler, bunun için mücadele diyoruz. Bu noktada Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü ilişkinin bizler için de önemli olduğunu düşünüyorum. Prof. Dr. Aleksandr Dugin’in aramızda olmasını da selamlıyorum. Bizlere güç vermiştir. Sayın Dugin’in düşüncelerinden en iyi şekilde yararlanacağımızdan emin olmasını isterim” ifadelerini kullandı.