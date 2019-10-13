Taçoy, Akıncı'nın açıklamasını eleştirdi

Taçoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu, bunun seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, “Türkiye’nin terörle mücadelesini yok sayararak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı’nın düştüğü durum üzücüdür. Kıbrıs Türkü Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta birlikte gülmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs Türkü’nü Rum katliamlarından kurtaran Barış Harekatına yönelik söylemlerini kabul edilemez olarak nitelendiren Taçoy, “Akan kandır su değildir diyen Akıncı, terör örgütlerinin vahşeti karşısında neden bir cümle kurmamıştır” diye sordu.

Bakan Taçoy, Türkiye’nin ayrılmaz bir olan Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediğini vurguladı.