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Taçoy, Akıncı'nın açıklamasını eleştirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını 5 ay sonraki seçime yönelik olarak nitelendirdi.

13 Ekim 2019 Pazar 12:52
Taçoy, Akıncı'nın açıklamasını eleştirdi

Taçoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu, bunun seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, “Türkiye’nin terörle mücadelesini yok sayararak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı’nın düştüğü durum üzücüdür. Kıbrıs Türkü Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta birlikte gülmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs Türkü’nü Rum katliamlarından kurtaran Barış Harekatına yönelik söylemlerini kabul edilemez olarak nitelendiren Taçoy,  “Akan kandır su değildir diyen Akıncı, terör örgütlerinin vahşeti karşısında neden bir cümle kurmamıştır” diye sordu.

Bakan Taçoy, Türkiye’nin ayrılmaz bir olan Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Taçoy
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TÜRKİYE TÜRKÜ 2019-10-13 13:06:04

MUSTAFA AKINCI TÜRKİYE CUMHURİYETİNE AYAK BASTIĞI ANDA TUTUKLANMALI. TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇTUR TÜRKİYE DE

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Ahmet Hüsrev 2019-10-13 13:31:37

Ailemde Kıbrıs Barış harekatına katılanlar olan biri olarak bu sözler cidden canımızı yaktı. Tüm dünya karşımızda olsa herkes bize düşman olsa siz KKTC bize manen destek olmalıydınız. . Olsun Biz TÜRKÜZ bunada oluşuruz. Ama Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.

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dervis 2019-10-13 13:52:05

populizmin sonu yok..tacoy adam oldu akinciyi elestirir..
akinci ki sonuna kadar adamdir..kibrisli turklerin secilmis lideridir. gercek bir barissever ve demokrattir. sonuna kadar durusttur. manipulasyon, disinformation, demagoji nedir bilmez..karizmasinin yanina yanasamazsiniz bile..gerektiginde sizin yalakalik yaptiginiz gkk komutanina ble posta koyabilen birisiidir. yurt disinda siyasi olarak taninip sozu gecen tek kibrisli turktur. sen ki sadece tacoysun..hirsiz, rantci, ugursuz bir partinin kerameti kendinden menkul bir kasaba politikacisindan baska birisi degilsin.. partinin sagladigi nimetlerle bugune kadar hasbelkader geldin..haddini bil, kendi cumhurbaskanin hakkinda konusurken dikkatli ol..

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dervis 2019-10-13 13:52:56

populizmin sonu yok..tacoy adam oldu akinciyi elestirir..
akinci ki sonuna kadar adamdir..kibrisli turklerin secilmis lideridir. gercek bir barissever ve demokrattir. sonuna kadar durusttur. manipulasyon, disinformation, demagoji nedir bilmez..karizmasinin yanina yanasamazsiniz bile..gerektiginde sizin yalakalik yaptiginiz gkk komutanina ble posta koyabilen birisiidir. yurt disinda siyasi olarak taninip sozu gecen tek kibrisli turktur. sen ki sadece tacoysun..hirsiz, rantci, ugursuz bir partinin kerameti kendinden menkul bir kasaba politikacisindan baska birisi degilsin.. partinin sagladigi nimetlerle bugune kadar hasbelkader geldin..ayni diger yandaslarin gibi..kendi cumhurbaskanin hakkinda konusurken dikatli ol..

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Yener Yüzbaşıoğlu 2019-10-13 14:13:40

Evet Akan kandır. İLK AKAN KANDA TÜRK KANIDIR..

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Yener Yüzbaşıoğlu 2019-10-13 14:15:39

Evet Akan kandır. Kıbrısta da güneydoğuda da
İLK AKAN KANDA TÜRK KANIDIR..

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