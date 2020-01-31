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Taçoy: "AP bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı almalı"

Taçoy, Avrupa Parlamentosu Yunan vekilinin Türkiye bayrağını yırtmasıyla ilgili açıklama yaptı.

31 Ocak 2020 Cuma 13:04
Taçoy: "AP bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı almalı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu Yunan vekilinin Türkiye bayrağını yırtmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir işgalden kurtarıldığında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yunanistan bayrağına karşı yapılanlara ”Bayrağı ters taşıyabilirler fakat yerde süründürmesinler. Bu bizim âdetlerimize yakışmaz” uyarısı yaptığını hatırlatan Taçoy şöyle devam etti:

“Türkiyemizin bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu Yunan vekiline hatırlatırız ki; asil Türk milletiyiz. Türkiyemizin bayrağının altında huzur içerisinde yaşayan bir milletin ferdi olarak, şunu net olarak ifade etmek isterim ki; paçoz vekil, haddini bilsin.

Irkçılığa karşı olduğunu bildiğimiz Avrupa Parlamentosu'nun, bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı alması gerekmektedir. Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz.”

Son Güncelleme: 31.01.2020 13:12
Anahtar Kelimeler:
ırkçılıkGündemKıbrısHaberTaçoy
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ALİ 2020-01-31 13:13:35

olan döt yalakalık yapma

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