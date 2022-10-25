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Taçoy: Asgari Ücret 2023 yılında değişecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Mecliste, hayat pahalılığı ve asgari ücret gibi konuları gündeme getirdi.

25 Ekim 2022 Salı 16:10
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Taçoy: Asgari Ücret 2023 yılında değişecek



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, hayat pahalılığı ve asgari ücret gibi konuları gündeme getirdiğindn dolayı Barçın’a teşekkür ederek, asgari ücrete yönelik verdikleri sözleri yerine getirmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Ülkede çalışacak insan bulmakta zorlandıklarını ve üçüncü uyruklu insanlara yöneldiklerini söyleyen Taçoy, asgari ücrette farklı formüller üzerinde durduklarını belirtti.

Taçoy, asgari ücretle geçim sıkıntısının farkında olduklarını ifade ederek, bu yönde yapılan çalışmaları anlattı, Çalışma yaşamı üzerinde çalıştıklarını ve asgari ücretin 2023 yılında değişeceğini kaydeden Taçoy, vergi dilimlerinde yapılan düzenlemeleri anımsattı ve asgari ücrette bir ayrım olmadığını ancak KKTC asgari ücretinin, ülkenin ve ekonominin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yerli istihdam konusuna da önem verdiklerinden bu yönde çalışmalar başlattıklarını ve ülkede yeni alanlarda insanlar yetişmesine destek vereceklerini ifade eden Taçoy, hem işçinin, hem de iş verenin yanında olacak ayakları yere basan bir politika uygulayacaklarını kaydetti.

Devrim Barçın, yeniden söz alarak, bütçelerle ilgili geçmiş verilerin sitede bulunmadığına işaret ederek, vergi dilimleriyle ilgili aynı yasa tasarısının gelmesi halinde yine ret oyu vereceklerini söyledi. Barçın, asgari ücretin hayat pahalılığının gerisinde kaldığını, adil dağıtım olsa asgari ücretin artırılabileceğine işaret etti. Barçın, CTP döneminde bütçe açığı verilse de halkın alım gücünün korunduğunu kaydetti.  

Son Güncelleme: 25.10.2022 16:30
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