Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Taçoy: Asgari ücret belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programında soruları yanıtladı.

01 Temmuz 2022 Cuma 13:24
666 Okunma
Taçoy: Asgari ücret belirlenecek
banner48

Taçoy programda emeklilerden vergi alınacağı, veri tabanına el konulacağı söyleminin yanlış olduğunu ifade etti.

Hasan Taçoy Çalışma Dairesi’nin 22 bin 500 çalışma izni verdiğini Mayıs sonu itibariyle 15 bin kusurun çalışma yaşamına dahil edildiğini, geriye kalan 7 bin kişinin ise Haziran ayı sonunda çalışma yaşamına dahil edileceğini ifade etti.

5 bin kişinin ise çalışma yaşamından ayrıldığın, giren 10 bin kişinin hangi sektöre nasıl girdiğine ulaşamadıklarını ifade eden Taçoy, bu nedenle çalışma yaşamı verilerine ulaşmak için yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışma Dairesi’nin ülkede ne kadar yerli çalıştığını söyleyemeyeceğini ifade eden Taçoy, sosyal sigortaların ise sadece aktif prim yatıranları söyleyebileceğini belirtti.

Taçoy, asgari ücreti yeniden belirleme zamanı geldiğini belirtti,, emekçinin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, bu dönem bir tarafın mutlu bir tarafın ise mıtsuz olacağını söyledi.

Taçoy, işveren ve işçi tarafının farklı talepleri olduğunu, hayatın ise gerçekleri olduğunun altını çizdi.

En fazla işsizliğin kadınlarda olduğunu, orada farklı bir işlem yapılması gerektiğini söyleyen Taçoy, yerli insanların bu ücretlere talebinin olmadığını ve beyin göçü yaşandığını söyledi.

Taçoy, asgari ücretin tek düze olmaması ayrıca bu ücretin mesleki olarak da belirlenmesi olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda Mühendisleri Odası uyarıda bulundu!
Gıda Mühendisleri Odası uyarıda bulundu!
Meclis Başkanı Töre, Hala Sultan İlahiyat Koleji mezuniyet törenine katıldı
Meclis Başkanı Töre, Hala Sultan İlahiyat Koleji mezuniyet törenine katıldı
Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu kamuoyuyla paylaşıldı
Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu kamuoyuyla paylaşıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim