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Taçoy: Bakımevi ve huzurevlerinin ayrılması için çalışma içindeyiz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

14 Haziran 2022 Salı 10:06
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Taçoy: Bakımevi ve huzurevlerinin ayrılması için çalışma içindeyiz!
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Taçoy, “Engellilerin ayrı birim ve ayrı bir daire olması gerekiyor ve bu dairenin engellilerle birebir ilgilenmesi gerekiyor,  tamamen farklı bir birim olması gerekiyor. Sosyal hizmetler dairesi ile birlikte çalışma yapılması gerekiyor. Bu yönde de bir çalışmamız var. Yapmak istediğimiz bu bakım evi ve huzurevi mantığını yerleştirmek. Huzurevi yaşlı bir insanın huzur içinde yaşayabileceği bir ortam yaratmaktır. Bakımevi ise yardıma muhtaç kişilerin hayatının sonuna kadar yaşamlarını sürdürmesini sağalmaktır. Bakımevi ve huzurevlerinin ayrılması için Sağlık bakanlığı ile birlikle bir çalışma içindeyiz” dedi.

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