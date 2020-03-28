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Taçoy: Banka kredi borçları 30 Haziran’a kadar ertelendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, banka kredi borçlarının 30 Haziran 2020'ye kadar ertelendiğini açıkladı.

28 Mart 2020 Cumartesi 22:32
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Taçoy: Banka kredi borçları 30 Haziran’a kadar ertelendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bankalardaki borçların 3 ay ötelenmesi hakkında açıklama yaptı.

Banka kredi borçlarının 30 Haziran 2020’ye kadar ertelendiğini duyuran Taçoy, söz konusu yasa gücünde kararnamenin KKTC’de faaliyet gösteren bankalar ile bu bankalara kredi borcu olan gerçek ve tüzel kişileri kapsadığını açıkladı.

Taçoy’un açıklaması şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu'na Anayasanın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Kredi Borçlularının Bankalarla Olan Borçlarının Ötelenmesine ilişkin getirdiği yasa gücünde kararname pazartesinden itibaren yürürlükte olacak;

  • Banka kredi borçlarının 30 Haziran 2020'ye ertelenmesi.
  • Bu Yasa Gücünde Kararname, KKTC'de faaliyet gösteren bankalar ile bu bankalara kredi borcu olan gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsar.
  • Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası kapsamındaki borçlar hariç, bankalarca hali hazırda kullandırılmış olan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilere ait ticari ve bireysel kredilerin, tahakkuk etmiş veya edecek olan faizleri ile taksitleri yürürlükte olan herhangi bir kurala veya mevzuata bakılmaksızın ve her halükarda borçlu ve kefil ve/veya kefillerinin kabul etmiş olduğu diğer şartlar geçerli olacak şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine ötelenir. Taksitleri ertelenen kredilerin vadeleri ise asgari üç ay süreyle ötelenir.

*Ancak bu kural, vadesinde ödeme yapmak isteyenlerin ödeme yapmalarına engel teşkil etmez.”

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Ekonomi Ve Enerji BakanıHasan TaçoyKredi Borçları
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