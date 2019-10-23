Taçoy: "Beğenseniz de beğenmeseniz de UBP, bugünün ve yarının iktidarıdır"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ekonomik hedeflerin planlandığı yönde seyrettiğini ifade eden Taçoy, ülkenin en büyük ithal kalemi olan akaryakıta en son zammın dörtlü koalisyon döneminde yapıldığını hatırlattı.

Ekonomiye bakış açılarının sadece kısa vadeli olarak hayat pahalılığını artırmama odaklı olmadığını anlatan Taçoy, “Vizyon 2035” adı altında uzun vadeli projeksiyonlar hazırladıklarını anımsattı. Bakan Taçoy, elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmama hedefini hala taşıdıklarını ifade ederek, bu hedefi mutlaka tutturacaklarını söyledi.

KIB-TEK’in alacaklarının büyük kısmının belediyelerden olduğunu kaydeden Taçoy, alacaklarının tahsili için yapılandırma yoluna gidildiğini belirtti. Taçoy, elektrik maliyetinde ucuzlama yaşandığını ifade ederek, “bir bakan olarak benim söylediklerimi kabul edip bir bütün halinde hareket edersek bunu 1 veya 2 sent daha ucuzlatma yoluna gidersek belki de yılbaşından sonra yapmamız gereken zammı da yapmayıp bir yıl daha zam yapmadan devam ederiz” dedi.

Elektrik maliyetlerinde düşüşler yaratarak vatandaşa yansıyacak zam yapmama politikasını devam ettirmeyi hedeflediklerini aktaran Hasan Taçoy, hayat pahalılığının düşmeye başlayacağı bir yılda bunun daha da hissedilir olacağını söyledi. 1996’dan bu yana KIB-TEK stratejik bir önemi olduğunu ve bu nedenle de özelleştirilmemesi gerektiğini söylediğini anımsatan Taçoy, kurumun hiçbir bacağının özelleştirilmeyeceğini yineledi.

Bakan Taçoy, geçmişte bazı sözleşme ve ihalelerde yanlışlıklar yapıldığına işaret ederek, bu yöndeki inceleme ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Taçoy, “Bir siyasi parti var ve bu partinin bir lideri var. Ayrıca seçilmesi için de en fazla çalışanlardan birisiyim. Liderlik koltuğunu tutan kişi o akımı sürdürecek yegane kişidir. Kendisine alternatif ikinci bir kişiyi yaratamaz” dedi. Parti liderinin başka birisini aday göstererek bir rakip yaratacağını ifade eden Taçoy, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını vurguladı.

Hasan Taçoy, kendisinin Tatar’ın aday olmasını istediğini belirterek, “kendisi istemezse olmaz ama bir partiyi sürükleyecek olan genel başkandır” dedi. Tatar’ın adaylığı durumunda kesinlikle ikinci tura kalacağının taban tarafından ifade edildiğini anlatan Taçoy, “ve sen buna hayır diyeceksin. Diyemezsin” şeklinde konuştu. Tatar’ın seçime girip kaybetmesi durumunda bile sağın lideri olarak kalacağını kaydeden Taçoy, “bir partinin genel başkanı ne isterse olsun mutlaka adaydır. Genel başkan dışında kimi isterseniz koyun, aynı iş olmaz” dedi.

İfade ettiklerinin kendi kanaati olduğunun altını çizen Taçoy, bu konuda son sözü UBP Parti Meclisi'nin ve Genel Başkan Tatar'ın söyleyeceğini hatırlattı. Hasan Taçoy, “benim kanaatim, genel başkan adaydır şeklinde. Ama kendisi başkalarını da işaret edebilir” şeklinde konuşarak “peki ya sonra” sorusunu yöneltti. Seçimi kazanamaması halinde Genel Başkan’ın hesap sorma durumu oluşacağını ifade eden Taçoy, “aday olursa sorgular ama olmazsa sorgulanır” dedi. Taçoy, “beğenseniz de beğenmeseniz de UBP bugünün iktidarıdır.

Yarının da iktidarıdır. Seçim olursa da ya tek başına iktidardır ya da birisiyle iktidardadır ve başında Başbakan olarak Ersin Tatar vardır” şeklinde konuştu. Kendisinin genel başkanlık niyeti de sorulan Taçoy, UBP kurultayının 2021’de yapılacağını hatırlatarak, bu konu için erken olduğunu söyledi.