Taçoy: Bu işin sonuna kadar gidilmeli ve cezalar kesilmelidir

“UBP Genel Başkan seçimi, Başbakan seçimidir…”

Hafta sonunda UBP kurultayının yapılacak olduğuna işaret eden Taçoy, “artık son düzlüğe girdik” dedi ve çalışmalarına yoğun bir şekilde odaklandığını söyledi.

UBP denilince iktidar partisi, UBP Genel Başkanı seçimi denilince de Başbakan seçimi anlamı çıktığını ifade eden Taçoy, bu durumun da heyecanı artıran önemli bir etken olduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, hükümet ortağı partilerde yaşanan bölünme ve çekişmelerin bir nisap sorununa neden olduğunu belirterek, “Sayın Başbakan ortaklarıyla yaşadığı sorunu, bizlere de sormadan, hükümeti bozma kararıyla sonuçlandırmıştır.

Meclisteki mevcut partilerin hiçbirisinin şu an için UBP olmadan iktidara gelme şansı bulunmadığını vurgulayan Taçoy, “grubu bulunmayan partilerin UBP ile yaptığı koalisyondan memnuniyet getireceklerine, UBP’ye çelme atmaya çalışmaları bu işe tuz biber ekmiştir ve hükümet bozulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Siyasette bir UBP vardır, bir de onun siyasetinin kırıntılarından beslenen partiler..”

UBP’nin hükümetten çekilmesiyle erken seçimin konuşulmaya başlandığını ve kurultayın ardından erken seçimin yapılacağını anlatan Taçoy şunları kaydetti:

“Ülkedeki siyasette bir Ulusal Birlik Partisi vardır, bir de UBP’nin ürettiği siyasetin kırıntılarıyla geçinen muhalefet partileri vardır. Buna çok dikkat edilmeli ve UBP buna göre büyüklüğünü göstermelidir. UBP olmadan diğer partiler iktidara gelemez. Sadece hepsinin bir araya gelmesiyle hükümet olabilirler ki bu birliktelik de doğanın kanunlarına aykırıdır.”

UBP’nin istediği zaman seçim yapabilecek bir konumu olduğunu, seçim tarihinin bir önemi bulunmadığını ifade eden Taçoy, bu nedenle de seçim tarihi için önerinin diğer partilerden gelmesini beklediklerini söyledi.

“Yapılan belden aşağıya vurmadır…”

Hasan Taçoy, video skandalına ilişkin olarak ise, Ersan Saner’in kendi kararlarını kendisinin vereceğinin altını çizerek, olayın bir komplo mu yoksa bir gerçek mi olduğunun polisin tahkikatı ve mahkemenin kararıyla ortaya çıkacağını kaydetti.

Taçoy, yapılanın “belden aşağı vurma” olduğunu dile getirerek, “bizim ülkemizde alışılagelmiş bir şey değildir. Bize uyan bir şey değildir. Siyaset kurumu zarar görmektedir. Eğer bir suç varsa, buna sebebiyet veren çıksın özür dilesin ve toplum da ona göre şekillensin” dedi.

Yaşananlar için “bu ahlaksızlık keşke yaşanmasıydı” ifadesini kullanan Taçoy, var olan meselelerin bu şekilde değil de demokratik yollarla halledilmesinin taşıdığı önemi vurguladı.

Hasan Taçoy, “mahkeme kararı çıkmadan fazla bir şey söyleyemem ama bu işe kim tevessül etmişse bunun cezasını çekmek mecburiyetindedir. Bu işin sonuna kadar gidilmeli ve cezalar kesilmelidir” şeklinde konuştu.

Önceden tahmininin kurultayın ikinci tura kalacağı şeklinde olduğunu anımsatan Taçoy, ancak şimdi gelişen durumda adaylardan birisinin çekilmesi halinde üç aday arasında geçecek yarışın ilk turda biteceği düşüncesi taşıdığını aktardı.

“Sonrasına yetkili kurullar karar verecek..”

Taçoy, kurultay sonrasındaki sürece ilişkin kararı partinin yetkili organlarının vereceğini ifade ederek, kendisinin önce bütçenin geçmesi, ardından da karma oyun kaldırılması sonrasında bir seçime gidilmesinden yana olduğunu açıkladı.

“Vatandaşın ‘bizi dinlediler, bizi anladılar’ demesi lazım..”

Siyasette bir güven yozlaşması yaşandığını ve son olayların da bunu bir mühür gibi siyaset ve siyasetçinin üzerine vurduğunu anlatan Taçoy, yeni seçilecek UBP Genel Başkanı olarak güveni tescillemek için farklı yöntemlere başvurması gerekeceğini anlattı.

Taçoy, vatandaş ile siyasetçi arasındaki bağların sağlam kurulmasının önemine değinerek, “vatandaşın artık ‘bizi dinlediler, bizi anladılar’ demesi lazımdır ki bir adım ileriye gidebilesiniz. Bunun için iletişimin doğru araçlarla yapılması lazım. Genel sekreterlik dönemimden hazırlamış olduğum bu konudaki projeleri ’52 hafta 52 proje’ sloganıyla hayata geçirmek hedefindeyim. 52 değişik bölgede farklı alanlarda değişik faktörlerin yer aldığı bir dizi yıllık etkinlik hareketi ile icrayi durum teşkil etmeyi gündeme getireceğiz” dedi.

Kurultay günü yaklaştıkça oy kullanacak üyeler arasındaki dengelerin de belirginleşmeye başladığına işaret eden Taçoy, kendisinden yana bir duruşun giderek daha fazla görünür olduğunu söyledi.

Hem KKTC hem de UBP ekseninde fayda sağlayacak çalışmaları çatışma kültürü yaratmayacak bir şekilde ülke genelinde ortaya koyacaklarını dile getiren Taçoy, “kurultay bittiği andan itibaren yarışmacı arkadaşlarıma sarılıp kucaklaşarak artık seçimi konuşmaya başlamamız gerekir” dedi.

“Çekil ya da devam et şeklinde telkin almadım..”

Taçoy, Türkiye’nin kurultay sürecine karıştırılmaması gerektiğini sürekli dile getirdiğini anımsattı ve şunları söyledi:

“Ben son dönemde çok suçlandım. Malum kişi denildi benim için. Özellikle de Faiz Bey, bana ‘o malum kişi’ sıfatını taktı ve ‘Türkiye’deki iyi ilişkileri’ dedi. Ben bundan gurur duyarım. Türkiye ile olan ilişkilerimin seviyesini hiç değiştirmedim ve değiştirmeyeceğim. Bundan sonra da böyle gideceğim.”

Geçen yıl yapılan kurultay sonrasında Türkiye’den “geri çekil” ya da “devam et” şeklinde hiçbir telkin almadığının altını çizen Taçoy, “birinci gelen aday arkadaş dünyada görülmemiş bir biçimde geri çekildikten sonra bir değerlendirme yaptık ve birinci çekildikten sonra ikincinin de yapacak farklı bir şeyi kalmayacağı sonucuna vardık. Grup kararına uyduk ve bir başka arkadaşımızı oraya bir yerde atadık veyahut seçtik” dedi.