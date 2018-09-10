Taçoy: Bu kadar köklü bir partinin çok adaylı bir kurultaya gitmesi gayet doğal

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy açıklamalarda bulundu.

“Son günlerde Kıbrıs Türk halkı olarak gerek ekonomik gerekse göz ardı edilmeye çalışılan sorunların birleşmesiyle zor bir süreçten geçiyoruz.

İçerisinde bulunduğumuz bu süreç kasırgaya dönüşmeden önce bu süreçten çıkmak zorundayız. Tabi ki bunu etkili önlemler alarak ve elimizi taşın altına koyarak gerçekleştirebiliriz. Bu adımı atma cesareti olanlar atacak, olmayanlar ise kenarda izleyecekler.

Ayrıca içerisinde bulunduğumuz bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı ve devamı için kurulduğu günden bu yana elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmeyen ve her ne şartta olursa olsun halkın yanında olmak için azami gayret gösteren Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay süreci de yaklaşıyor.

Kurultay sürecine çok adaylı gidiliyor olması akıllarda birçok soru işaretini barındırıyor. Aslında barındırmamalı çünkü bu kadar köklü bir partinin çok adaylı bir kurultaya gitmesi gayet doğaldır ve parti içinde demokrasimizi bir kez daha herkesin görmesi için güzel bir örnek olacaktır.

Tabi bu süreçte UBP’de genel başkanlık için adaylığını açıklayan isimlerin haricinde ismimin kulaktan kulağa kulislerde dolaşmasının gururunu yaşıyorum. Aday olurum veya olmam, yaptırdığımız araştırmaların ve analizlerinin sonucunda bu karar benim ve beni destekleyenlerin kararı olacaktır. Bunun böyle bilinmesini bir kez daha önemle rica ediyorum.

Genel Başkanlığa aday olma kararı alırsam bilinsin ki; bu karar Ulusal Birlik Partisi’nin daha dinamik, daha ilerici, toplumsal konulara iktidarda veya muhalefette daha etkin katılım gösterdiği, çözüm odaklı politikalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yana olan çoğunluğun sesi, sözü ve geleceği olmak içindir ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatını emin ellerde geleceğe taşımak adınadır.”