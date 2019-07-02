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Taçoy: Çalışmanın sonuca ulaşması bizi mutlu etmiştir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Güney Kıbrıs ile gerçekleştirilen roaming anlaşmasını değerlendirdi:

02 Temmuz 2019 Salı 19:50
Taçoy: Çalışmanın sonuca ulaşması bizi mutlu etmiştir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs ile gerçekleştirilen roaming anlaşmasını değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan roaming anlaşmasının, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde başlatılmış bir çalışmanın ürünü olduğunu hatırlattı.

Bakan Taçoy, “Sayın Eroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun katıldığı bir komitede konu ilk kez konuşulmaya başlanmıştır” dedi.

Taçoy şunları kaydetti:

 “2014 yılında olduğu gibi şimdi de roaming olayının, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen insani bir olay olduğuna inanmaktayız. Rum Yönetimi’nin yıllar sonra bu sonucu kabul eder noktaya gelmesi, roaming uygulamasına ikna olması ve ayrıca 2014 yılından beri takip ettiğimiz bu sürecin bu noktaya varması bizleri çok mutlu etmiştir.”

Vergi uygulaması için ayrı bir karar alınmasını olumlu karşıladıklarını belirten Taçoy, “Hükümetimiz, gereken tüm tedbirleri kendi içerisinde alacak, geliştirilmesi için de elinden geleni yapacaktır. Roaming anlaşması, insan hak ve özgürlükleri kapsamında olması gerekendir; herhangi bir tarafa sağlanmış ayrıcalık değildir” ifadelerini kullandı.

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