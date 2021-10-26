Taçoy: “Cumhurbaşkanı haklı, meclis aritmetiği ortada”

ÖZEL HABER

UBP Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Hükümeti kurma görevini UBP’nin seçilecek olacak genel başkanına vereceğini açıklaması” hakkında konuşan Taçoy, “Sayın cumhurbaşkanının yaptığı açıklama doğrudur. Meclis aritmetiği ortadadır. Gerçek demokratik anlayış UBP’nin seçilen başkanına bu görevi vermekten geçer. Alınan karar doğrudur mantıklıdır. Alınan karar ülkeyi kaotik durumdan daha kaotik bir duruma sokmaz. Tüm bunlar kurultay geçtikten sonra sayın cumhurbaşkanının vereceği görevle ülkeyi selamete taşımak için atılacak adımlardır” dedi.

Kurultayın ardından Cumhurbaşkanı tarafından verilecek görevle kurulacak olan yeni hükümet hakkında da konuşan Taçoy, “Yeni bir hükümet modeli mutlaka olacak çünkü şuan hükümet yok ve kurulacak olan hükümette seçim hükümeti olacaktı” şeklinde konuştu.