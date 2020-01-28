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Taçoy'dan Aksa açıklaması

28 Ocak 2020 Salı 16:02
Taçoy'dan Aksa açıklaması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı’nın rahatsızlığı nedeniyle bugün aralarında olamadığını, kendisindeki bilginin AKSA’ya ithalat izni verildiğine dair belge olmadığını, serbest limana belgesiz girilemeyeceğini, bekletildiği döneme ilişkin Sayıştay değerlendirmesinin ardiyenin gereği şekilde alındığı yönünde olduğunu ve ihraç izniyle jeneratörün adadan çıkarıldığını belirtti.

Taçoy bu konuyu daha öncede Meclis kürsüsünden açıkladığını hatırlatarak, serbest bölgelerin içindeki yasaların değişmesi için de çalışma yaptıklarını ve uluslararası şirketlerin yasal çalışmalarıyla ilgili de çalışma yapıldığını anlattı.

AKSA’ya hiçbir muafiyet yapılmadığını gümrük ve Sayıştay’ın yaptığı hesaplamaların sonucunun değerlendirildiğini ve cihazın ihraç edildiğini vurguladı.

Şahali’nin, ödenen rakamlarla ilgili yerinden sorduğu sorulara cevap veren Taçoy, konuyla ilgili herhangi bir tutarın bağışlanmadığını, bu hesaplamaların gümrük tarafından yapıldığını ve Sayıştay’ın bilgisinde olduğunu yineledi.

Taçoy, konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için farklı çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyHaberKKTC
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