Taçoy'dan 'Asgari Ücret' açıklaması'

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Taçoy, “Çalışma dairesinin özelliğinin çok farklı olması lazım. Bu ülkede kaç kişinin çalıştığını ben bakan olarak bilmiyorum. Sosyal sigorta primi yatıran 125 bin kişi var. Ya sosyal sigorta primi yatırılmayan kaç kişi var? Kaçak çalışma izinli kişilerin tespit edilmesi noktasında çalışmalarımız var. Bunları da sıraya koyduk ve devam ettiriyoruz. İşsizlik oranlarını tespit etme adına da çalışmalarımız var” dedi.

Asgari ücret hakkında konuşan Taçoy, “Asgari ücret ne olmalıdır yönünde çok soru alıyoruz. Bir yanda çalışan var. Emekçi 6090 TL alıyor, buna yüzde 40 üzerinde bir artış koyarsanız 8590 TL olacak. Peki, işveren bunu kaldırabilecek mi? Tabi ki asgari ücreti açıkladığımızda bir bacağını açık bırakırız. İşveren 1500 TL daha fazla öder. Asgari ücretin bir işverene maliyeti 8400 TL’dir. Bunu kaldırabilir mi piyasa bu gerçekleşir mi? Asgari ücret rakamı ekonomik dengeyi bulma açısından çok önemli. Ekonomik denge açısından sorulması gereken birkaç soru var” ifadelerini kullandı.

Taçoy, “Mayıs ayı sonuna kadar 22 bin kişiye ön izin verildi. Bunların 15 bini geçekleşti. Geriye kalan 7 bin kişi sisteme girecek. Buna talep neden var? Çünkü bizim insanımız asgari ücreti düşük gördüğü için çalışmak istemiyor. İnsanların kaç saat çalışacağı taraflar arasında akit olmamasından dolayı çok fazla sorun çıkıyor. Ve bazı işleri kendimize yakıştırmıyoruz ve yerli çalışan bulamıyoruz. Asgari ücretin rakamlarının çok düşük olması, Türkiye’den çalışanı getirmek bir noktada zorlaşıyor. Türkiye’de yaşam daha kolay geliyor. Böylelikle 3. Uyruklu ülkelerden çok fazla talep var” dedi.

Taçoy, “Asgari ücretin yükselmesi gerekir ki yerli istihdamın artması gerekir. Devletin hayat pahalılığına ne vereceği asgari ücretin ne olacağı açısından çok önemlidir. 43 bin emeklimiz var. İşsizlik maaşları var. Sağlık, protez, gözlük gibi hakları sağlamak adına katkılarımız var. Şuan da 285 milyon TL Sosyal Sigortalarda bir giderimiz var. Asgari ücret üzerinden yatırım yapan birçok insan var. Yatırdıkları ücretleri oraya yatırıyoruz ve şuan dengedeyiz. Yaptığımız çalışmalarla bir toparlanma sürecine girdik. Asgari cüretin yükselmesi ve hayat pahalılığının verilmesiyle 43 bin emeklinin maaşına bir artış yapacağız” dedi.

Taçoy, “Üst kademe yüksek maaş alan kişilerin maaşlarına hayat pahalılığının aynı şekilde yansımaması gerektiği yönünde bir görüş var. Sosyal yardım alan ve yaşlılık parası alan kişilere bir katkımız olabilir mi yönünde bir düşüncemiz var” ifadelerini kullandı.

Taçoy, “Sosyal sigortalar bacağında hayat pahalılığı verdiğinizde asgari ücrete zam yapmazsanız emekliyi ödeyemeyeceksiniz. Birbirini karşılayan Hayat Pahalılığı ile asgari ücreti bir dengede tutmak zorundasınız. İşverene biz zoru yaşatmak istemiyoruz, işçinin de hakkını yemek istemiyoruz. Bu yönde bir çalışmamız var. Bizim esas arzumuz meslek koluna göre risk gruplarına ayırıp, asgari ücreti ayırma yönünde bir çalışmamız var” açıklamasını yaptı.

Asgari ücret rakamı hakkında konuşan Taçoy, “Net 8500 TL civarında olması yönünde bir öngörümüz var. Bunu gözlemliyoruz. Ve bunun üzerine ne koyacaksak. Bürütün üzerine yüzde 15 koyduğumuzda işveren maliyeti ortaya çıkar. Bunun hesaplamalarını çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız” dedi.