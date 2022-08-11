Taçoy'dan 'ölümlü iş kazasıyla' ilgili açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Taçoy, “İskele'de 49 yaşındaki Dündar Arda’nın inşattan düşerek hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kaza ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır” dedi.

Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son derece hassasiyet gösterdiği İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında denetimlerini daha da artırdığı bugünlerde böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Dündar Arda’ya Allah’tan rahmet yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.