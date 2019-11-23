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Taçoy: Doğalgaz boru hattı mutlaka olması gerekmektedir

"Doğalgaza dönüşümün sağlanması, hem daha ucuz hem daha kaliteli bir yatırım yapılması bizim için mutlaktır"

23 Kasım 2019 Cumartesi 17:51
Taçoy: Doğalgaz boru hattı mutlaka olması gerekmektedir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında bir doğalgaz boru hattının mutlaka olması gerektiğini belirtti.

Taçoy, doğalgaz boru hattı ile bölgeden çıkarılacak gazın da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihracatının olabileceğini ifade etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalar yapan Taçoy, uluslararası uzmanların hazırladığı raporlarda, doğalgaz boru hattının mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulandığını söyledi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir elektrik ve doğal gaz hattı kurulması için çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı.

Doğalgaz boru hattının sadece tek başına ele alınmadığını, enterkonnek (elektrik) sisteminin de bu projeye dahil olduğunu belirten Taçoy, "Doğalgaz boru hattının çevreci olması dolayısıyla, çevreye etkilerinin olumsuz olmaması dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan akaryakıt, fosil yakıtların bir tarafa, doğalgaza dönüşümün sağlanması hem daha ucuz hem daha kaliteli bir yatırım yapılması bizim için mutlaktır" dedi

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ: “MUTLAKA OLMALI”

Boru hattı konusunda raporlar hazırlandığını anlatan Bakan Taçoy, "Bu konuda bizim çalışmalarımız oldu. Uzmanlar çalışmalarını yaptı. Uzmanların verdiği raporda aynen şu söylenmektedir; 'İzolasyonlar devam ettiği sürece KKTC doğalgaz boru hattı ve enterkonnekte sistemleri mutlaka gerçekleştirmelidir.' Bu söylem; dünyada, AB'de bulunan uzmanlar tarafından söyleniyor" diye konuştu. 

"Doğalgaz boru hattı mutlaka olması gerekmektedir" şeklinde konuşan Taçoy, şunları söyledi; "Doğalgaz boru hattının iki anlamı var. Bir tanesi, ta ki yer altındaki kaynaklar ortaya çıksın, Türkiye'den KKTC'ye gelebilecek bir gazı konuşuyoruz. İkincisi de, Mavi Vatan olarak değerlendirdiğimiz Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgazın da bu boru hattına gidebilecek noktaya gelebilmesi için de tekrar ihracatını konuşabilir duruma geldiğimiz bir yatırım olarak düşünüyoruz. Ve bunu bu çerçevede gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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