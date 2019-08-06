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Taçoy, Dönmez onuruna yemek verdi

06 Ağustos 2019 Salı 15:42
Taçoy, Dönmez onuruna yemek verdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, günübirlik resmi ziyaret için adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez onuruna öğle yemeği verdi.

Golden Tulip Otel’de yer alan yemeğe, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bürokratlar katıldı.

Yemekte sadece görüntü alınmasına imkan verildi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in incelemelerde bulunmasının ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.
(BRT/TAK)

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Hasan TaçoyHaber
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