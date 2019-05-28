Taçoy, ekonomi politikalarını anlattı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, mevcut yapı üzerinden elektriğin ucuzlatılabileceğini belirterek, mahsuplaşma sonrasında üretim maliyetlerine göre politika üretilmesi gerektiğini söyledi.

UBP basın bürosunun açıklamasına göre, bu sabah Genç TV’de katıldığı programda konuşan Taçoy, yaptığı ve yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi; KIBTEK’le ilgili konulara da değindi.

Elektrik Kurumu’nun bankalara ve devlete borcu olduğunu ve bunlara yenilerinin eklendiğini kaydeden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ayrıca AKSA’ya ve alınan mazot için de ödenmeyi bekleyen borçlar olduğunu kaydetti.

Taçoy, bakanlığa gittiğinde ilgili müdürlerle toplantı yaptığını ve pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekli borçlar bulunduğunu öğrendiğini dile getirerek, ödenmesi gereken rakamın, kasada bulunan paranın 3 katı olduğunu kaydetti. Devletin şu anki yapısıyla bu girdaptan çıkma pozisyonu olmadığını belirten Taçoy, tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu girdabın aşılacağını ifade etti.

“2 FATURA GELECEĞİNİ BASINDAN ÖĞRENDİM”

Hasan Taçoy, mayıs ortasında elektrikte yaz tarifesine geçilmesinden dolayı bu ay tüketicilere iki fatura geleceğini basından öğrendiğini kaydeden Taçoy, 1 Haziran’a kadar tedbir alma durumunun olmadığını, sadece sürenin biraz daha uzatılabileceğini söyledi. “Bizim bir politika geliştirmemiz lazım” diyen Taçoy, “O proje aklımızda. Biz hazırladık, adapte etmek gerekiyor” ifadesine yer verdi.

“ELEKTRİK UCUZLAYABİLİR”

Mevcut yapı üzerinden de elektriğin ucuzlatılabileceğini ifade eden Taçoy, ilk önce borcun mahsuplaşılması, sonrasında da üretim maliyetlerini bilerek politika üretilmesi gerektiğini söyledi.

“BU ŞARTLARDA AKSA SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEM”

Bakan Taçoy, AKSA hakkında bir soruya da AKSA sözleşmesinden kurtulmak gerektiğinin altını çizerek, “Bu şartlarda anlaşmayı yenilemem, belki başka bir ihaleye çıkarım, 2023’e kadar yapmak zorundayım, hedeflerimiz var” dedi.

“KENDİLERİ POLİTİKALARI ÜRETECEKLER”

Elektrikte politikaların yanlış zemin üzerine oturtulduğuna dikkat çeken Taçoy şöyle konuştu:

“Üretimde özelleştirme yapılmış zaten. Yüzde 45 elektriğin özel sektörden tedariki sağlanmış. Maliyetin nasıl yapıldığının yanıtını alamıyorum. Finansal düzeyi sorgulanır değil. Bu bağlamda, politikalar yanlış zemin üzerine oturtulmuş durumdadır. Ben özelleştirmeden bahsetmedim. Reform aritmetiksel reformdur. Aritmetiksel olarak ulaşılacak bulgulara dayanarak kendileri kendi politikalarını üretecektir.”

“ESAS SİYASET ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜ NASIL REGÜLE EDİLECEĞİ”

Hasan Taçoy, KIB-TEK’in işlevinin üretim, iletim ve dağıtım üzerine olduğunu kaydederek, “Bizim kullanmak istediğimiz iletim ve dağıtım. Yüzde 55 üretim KIBTEK tarafından yapılmakta. Bizim istediğimiz yüzde 45’i nasıl tolere edip avantaj elde edeceğimizdir. Bunu yapabilmek için bazı siyasetleri ortaya koymamız lazım. Esas siyaset elektrik sektörünün nasıl regüle edileceğidir” ifadelerine yer verdi.

Lefkoşa sanayi sitesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Taçoy sözlerini şöyle noktaladı:

“Benden önceki bakanlık Lefkoşa sanayisinin temizlenmesi için çalışma başlattı. Bir alan oluşturuldu. Bitmek üzere. Sanayi bölgesi temizlenip bu alana gönderilecek ve kameralarla kontrol edilecek. Bu kısa vadede olan planımız. Orta ve uzun vadede, organize sanayi bölgelerinin özerk yapılarının oluşmasını istiyoruz. Daha önce hazırladığım bir proje var. Kendi yönetimleri olsun. Devletten, Sanayi Odası’ndan isimler olsun, kendi yönetimlerinden sorumlu olsun. 2001 yılında Sanayi Odası reddetti. Sanayi Odası Başkanı’yla olabileceğini bugün konuştuk. Ortak çalışma ekibi oluşacak. OSB yapılması gündeme gelecek.”