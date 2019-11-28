Taçoy, El-Sen grevi ve santral alımı konusunda açıklamalarda bulundu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektrik fiyatlarında düşüş sağlamanın kendisinin ve hükümetin önemli hedefi olduğunu, bunun için elbirliği ve gayretle çalıştıklarını söyledi

Brüksel’de temaslarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Taçoy, EL-SEN grevine ilişkin olarak, imzalanan protokolün açık olduğuna işaret ederek, “benim 60 megawatt gücünde santral yapma sözüm var ve altına imza attım. Ben 60 megawatt’lık santral için ihaleye çıkacağım” dedi.

Sendikaya ve KIB-TEK çalışanlarına bunu defalarca söylediğini ifade eden Taçoy, meclis kürsüsü dahil yaptığı her konuşmada da bunu aktardığını hatırlattı.

Bakan Taçoy, altına imza attığı 60 megawatt’lık kurulu gücün alımının yapılacağını yineleyerek, “burada anlaşılmayan tek konu şudur: Sendika bunun illa ki 1 Aralık’a kadar ihaleye çıkmasını ve seçim yasaklarına girmemesini talep ediyor. Ama bu uluslararası bir ihale olacak ve uluslararası ihale de seçim yasaklarına mutlaka girecek. İhaleye girmeye niyeti olanlara zaman kazandırıp aklı selim bir ortam sağlamak açısından bu önemli ve gereklidir” dedi.

İhalenin Mayıs veya Haziran başına kadar tamamlanabilmesi için sendikadan zaman istediklerini ifade eden Taçoy, ancak EL-SEN yetkililerinin bu talebi anlayışla karşılamadıklarını söyledi.

EL-SEN’in yangından mal kaçırırcasına ihalenin illa ki 1 Aralık’ta tamamlanması ısrarının üzücü olduğunu dile getiren Taçoy, bu anlamsız ısrarın başta vatandaşlar ve ekonomik alanlar olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Hasan Taçoy, elektrik fiyatlarının düşmesi için 60 megawatt’lık santral ile eşzamanlı olarak güneş enerjisi yatırımının da olmasını gerektiğini belirterek, bu gerçeğin de sendika tarafından iyi bilindiğini kaydetti.

Esas önemli konunun enterkonnektenin sağlanması olduğunun altını çizen Taçoy, böylelikle güneş enerjisi hacminde sağlanacak artışla elektrik enerjisi satar duruma gelineceğini anlattı.

Tüm bu yatırımların projelerinin hazırlanmakta olduğunu ve sendikanın da bu durumu iyi bildiğini ifade eden Taçoy, “bunları bile bile böyle bir şey yapılması beni gerçekten üzer” dedi.

Taçoy, EL-SEN ile imzalanan dört maddelik anlaşmanın ikinci maddesinde 28 teknik personel ve 8 çağrı merkezi genel hizmet görevlisini işe alınmasının bulunduğuna işaret ederek, bu alımların sınavla yapılması için gerekli münhallerin açılmış olduğunu söyledi.

Üçüncü maddede yer alan devletle olan mahsuplaşmaların da tümünün tamamlandığının altını çizen Taçoy, kurumun yıllardan sonra ilk kez devlete geçtiğimiz ay devlete gününde paye ve kdv ödediğini belirtti.

“Eylem yapacak olan birisi varsa o da ben ve bugünkü hükümettir” diyen Taçoy, imzalanan protokolün dördüncü ve son maddesinde yer alan, elektrik fiyatlarının düşürülmesi için sendikanın yapmayı taahhüt ettiği hiçbir şeyi yerine getirmediğini vurguladı.

Taçoy, sendikanın getireceği önerileri görüp kamuoyu ile paylaşacağını belirterek, “onların neler yapabileceğini görelim” dedi.

AKSA ile anlaşmanın 2008’de dönemin hükümeti olan CTP-ÖRP koalisyonu tarafından imzalandığını hatırlatan Taçoy, sendikanın onlardan hesap sorması gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy, “Benim yaptığım tüm yatırımlar ve enterkonnekte dahil yapacağım tüm yatırımlar, hepsi de AKSA’nın bu ülkeden gitmesi içindir. Bunların hepsi sendikanın bilgisinde olan şeylerdir ve bunların olabilmesi için kendilerinden anlayış ve yardımcı olmaları dışında başka da bir şey talep etmedim. Bunu yapabilecekleri kanaatindeyim” dedi.

60 megawatt’lık santralin ihale şartnamesinin hazır olduğunu ifade eden Taçoy, bir takım düzenlerin kurulduğu hissiyatına sahip olduğunu ve bu düzenin bozulabilmesi için ihaleye mümkün olduğunca çok katılımı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Taçoy, “olayların başka bir yolsuzluğa yol açacak şekle girmemesi için tüm tedbirleri alma ihtiyacı hissediyoruz. Ne bu dedikodulara geçit verecek bir karakterim, ne de bu gibi yolsuzlukları yapanları cezasız bırakmaya niyetim var” dedi.

Her şeyin adabına göre ve son derece şeffaf bir şekilde olacağı vurgusu yapan Taçoy, gerekirse polisiye tedbirlere de başvuracaklarını kaydetti.

KIB-TEK’te yatırımın şart olduğunu ancak ilk yapılması gerekenin aritmetiksel dengeyi sağlamak olduğunu dile getiren Taçoy, 2020’nin yatırım yılı olacağının herkesçe bilindiğini ifade etti.

EL-SEN’in eyleminin haksızlığını vatandaşların da iyi bildiğini ve bu nedenle de tepki gösterdiğini belirten Taçoy, yaşanan gelişmeleri tüm şeffaflığıyla halkla paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.