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Taçoy: Elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmamayı hedefliyoruz

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:33
Taçoy: Elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmamayı hedefliyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektriğe yılsonuna kadar zam yapmama hedefinde olduklarını kaydetti. Elektrik maliyetlerinde düşüşü sağlayarak vatandaşı daha da rahatlatmak istediklerini belirten Taçoy, “Belki de yılbaşından sonra yapmamız gereken zammı da yapmayız, bir yıl daha zam yapmadan devam ederiz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekonomik hedeflerin planlandığı yönde seyrettiğini ifade eden Taçoy, ülkenin en büyük ithal kalemi olan akaryakıta en son zammın dörtlü koalisyon döneminde yapıldığını hatırlattı.

Ekonomiye bakış açılarının sadece kısa vadeli olarak hayat pahalılığını artırmama odaklı olmadığını anlatan Taçoy, “Vizyon 2035” adı altında uzun vadeli projeksiyonlar hazırladıklarını anımsattı.

“KIB-TEK’İN ALACAKLARININ BÜYÜK KISMI BELEDİYELERDEN”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili de açıklamalarda bulunan Taçoy, kurumun alacaklarının büyük kısmının belediyelerden olduğunu ifade eden Hasan Taçoy, tahsil için yapılandırma yoluna gidildiğini belirtti.

Elektriğe yılsonuna kadar zam yapmama hedefini hala taşıdıklarını ifade eden Taçoy, elektrik maliyetinde ucuzlama yaşandığını belirtti. Taçoy, “Bir bakan olarak benim söylediklerimi kabul edip bir bütün halinde hareket edersek bunu 1 veya 2 sent daha ucuzlatma yoluna gidersek belki de yılbaşından sonra yapmamız gereken zammı da yapmayıp bir yıl daha zam yapmadan devam ederiz” dedi.

1996’dan bu yana Kıb-Tek’in stratejik bir önemi olduğunu belirten Taçoy, Kıb-Tek’in hiçbir bacağının özelleştirilmeyeceğini kaydetti. Taçoy, geçmişte bazı sözleşme ve ihalelerde yanlışlıklar yapıldığına işaret ederek, bu yöndeki inceleme ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

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umit tekin 2019-10-23 18:39:52

Kusura bakmayin ama bir canimiz kalmadi aldiginiz. Bu rezillik ne.Artik namusuyla ekmek parasi kazanan gecinemez oldu. Fakat ne tuhaftir ki vatandastan ses cikmiyor. Nedeni de bu ulkenin yarisi karapara kazanmakta oldugu icin.Ya digerleri?

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