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Taçoy: Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili bir çalışmamız yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda emeklilerle ilgili bir süredir gündemi meşkul eden konular da gündemdeydi…

03 Haziran 2022 Cuma 21:28
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Taçoy: Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili bir çalışmamız yok

Maliye Bakanı Sunat Atun, enflasyonun küresel olarak tüm ülkelerin sorunu olduğunu kaydederek, Türk Lirası’nın da bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Daha gelişmiş ülkelerin bu durumdan daha az etkilenebileceğini de belirten Atun, “Türkiye ile anlaşma imzalayalım para gelsin” görüşünde olmadıklarını kaydetti.

Atun, imzalanan anlaşmaların tamamen ülke ekonmisine katkı olması adına yapıldığını söyleyerek, emekli maaşlarından yada ikramiyelerinden hiçbir kesinti olmayacağının altını çizdi.

Hayat pahalılığı konusunda da ek kaynak bulunması noktasında çalışmaları olduğunu belirten Atun, kazanılmış haklara dokunulmasının asla söz konusu olmayacağını, hiçbir kazanılmış hakkın geri götürülemeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’dan geldi…

Taçoy, ne emeklilik yaşının yükseltilmesi ne de emekli maaşlarından kesinti yapılması konusunda çalışmaları olduğunu ifade etti.

Taçoy, “ülkede yaşayan insanların refah düzeyini yükseltmek gaylesinde olduğumuz için bu konularda çalışma yapmakla yükümlüyüz. Bu yüzden eneklilik maaşlarının kesilmesi yada emekilik yaşının yükseltilmesi söz konusu değil”

İhtiyat Sandığı’nda iştirakçinin hakkını yükseltmek adına çalışmaları olduğunu da kaydeden Bakan Taçoy, Sosyal Sigortalar’dan da toplam 43 bin kişinin maaş aldığını söyledi…

Taçoy,  Soyal Sigortalar Dairesi’nin de çağın koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini, bu konudaki çalışmalarına da muhalefetten de destek beklediklerini belirtti.

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