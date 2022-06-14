Taçoy: Engelsiz Yaşam Evi İçin Yeni Projeler Hayata Geçecek

ÖZEL HABER

Engelsiz Yaşam Evininin yasasının tamamladığını söyleyen Taçoy, “Hep hayal ettiğim bir şey vardı. Burası tamamen özerk bir yapıdır. Buranın sorumluları bir yönetim kurulu tarafından seçilecek ve çalışanları tamamen sözleşmeli olacak. Burada yaşam 24 saat olacak. Bu çalışmanın yanında oradaki çocukların özel gereksinimli çocukların maddi imkânlarla bu binanın dönmesine ihtiyaç var. Devlet buraya bir katlı koyacak ama kendi içinde de maddi bir gelir elde etmesi gerekiyor. Ben tüm halkımızdan bir anlayış isteyeceğim. İnsanoğlu içinde bir umut besler. Bu umut hep iyi ve sağlık olma umududur. Bu yasayla bunun başlangıcını yapmak istedim. Bu herkesin sorumluluğudur” dedi.

Taçoy, “Rehabilitasyon merkezlerinde bahçelerde tarımla ilgili dersler vermek ve çocukların üretime katkı koymasını sağlama ve ürettikleri ürünleri de satmalarını sağlamak adına bir projem var. Sosyal içerikli bir proje olacak ve bu paranın bir fonda birikmesini sağlayacağız” dedi.